La Fundación Franz Weber califica de "frikada" la propuesta de Vox de retorno de la tauromaquia

La Fundación Franz Weber ha considerado este viernes que la propuesta de Vox para un posible retorno de las corridas de toros a Oviedo es una "frikada propia de un grupo político que se sitúa al margen de la opinión social mayoritaria".

Así, según han señalado a través de nota de prensa, "más del 99% de la ciudadanía asturiana declara no asistir a esta actividad cruel". "Los naturalistas señalan que la plaza de toros de Buenavista será reformada y su nuevo diseño debería atender a las necesidades sociales y culturales reales de la ciudadanía ovetense, cubierta retráctil incluida, no a los delirios de una ultraminoría por devolver el maltrato animal al municipio", han indicado.

Del mismo modo, han reclamdo que los usos que tenga en un futuro la plaza no esté la tauromaquia, "aunque la ultraderecha se empeñe en su particular batalla cultural". Además, han recordado que el propio alcalde 'popular', Alfredo Canteli, llegó a reconocer que no había demanda de corridas de toros en la ciudad. También han calificado de "autentico fracaso" la Feria de Begoña en Gijón "mientras que la protesta abolicionista contó con cientos de personas".