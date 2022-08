La Fundación Caballero Bonald reclama apoyo institucional para conservar su legado y pide que "cedan personal"

La poeta, escritora y directora de la Fundación Caballero Bonald, Josefa Parra, ha reclamado "la importancia" de que las administraciones "faciliten que las cosas se hagan y lleguen a buen término" en la conservación del legado cultural, así ha defendido que "lo importante es que las administraciones cedan personal" para gestionar las fundaciones.

En un encuentro con medios en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), donde ha tenido lugar esta semana un curso dedicado al poeta, Parra ha destacado que dirigir la Fundación le supone "una responsabilidad enorme", pues el legado de Caballero Bonald "es muy amplio". Además, ha criticado que "la cultura ha perdido mucho en cuanto a inversiones y al apoyo de las instituciones, por que se han perdido facilidades".

La experta ha insistido en que Bonald "tiene novela, periodismo, ensayo, muchísimas cartas y muchísimas fotografía", que ha conservado durante este tiempo. Así, ha reclamado que "no tanto falta dinero, sino facilitar que las cosas lleguen a término, que se hagan". El legado de las fundaciones no generan un rédito económico directo, por lo que ha advertido que "lo importante es que las administraciones cedan personal".

"Cada vez se busca más el interés por poder sacar un rendimiento económico. Sin embargo, la cultura te da otras cosas, como el enriquecimiento personal. Pero incluso también puede enriquecer económicamente gracias al turismo cultural. Para ello hay que dar herramientas y recursos para poder ofrecerlo de forma atractiva", según ha reivindicado.

Parra ha recalcado que en el curso ha querido "potenciar la cercanía de Caballero Bonald, que haya personas que se acerquen a la poesía de una manera más natural". Así, ha rehuido de lo académico para "perder ese miedo que algunas veces nos produce la poesía difícil, que en parte se da en este poeta", según ha mencionado.

"LA IMPORTANCIA" DE ACERCAR LA POESÍA A LOS NIÑOS

La escritora ha señalado "la importancia" de trasladar la lectura de poesía a los niños, ya que "están muy abiertos a ella porque son mentes abiertas, son esponjas con todo lo que les suena con rima o repeticiones, aspectos que la poesía utiliza", por lo que ha pedido "animar a la lectura de poesía desde los colegios". Así, "si en ese momento de la infancia la poesía te enamora, supone un enamoramiento fatal que durará toda la vida".

En cuanto a la forma de impartir la poesía, ha incidido en que "no se puede estudiar de una forma académica", porque "hay que vivirla". Por lo que ha reclamado que los análisis de los poemas por partes "están bien a cierta edad", pero "no sirven para enamorar a un niño". Así, hace un llamamiento por "contagiar el amor por la poesía" ya que "la poesía no se aprende, se siente", según ha destacado.

Por otro lado, Parra ha valorado la poesía de los jóvenes en las redes y ha destacado que la falta de referentes ha podido deberse a que "no han tenido la oportunidad de llegar a otros poetas", algo que les hubiera dado "ese mismo amor por la lectura".