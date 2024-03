La Fundación Bit participa en la presentación del proyecto europeo Cesam durante la feria 'Alimentaria'

La Fundación Bit es socia del proyecto europeo Cesam financiado en un 70 por ciento por la Unión Europea

La Fundación Bit ha participado en la presentación del proyecto europeo Circular Economy and Sustainable solutions for Agri-food in the Mediterranean (Cesam) durante la feria 'Alimentaria'.

En nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que la Fundación Bit ha participado en la presentación del Cesam, en el marco de la Oficina Innobal de la Dirección General de Investigación, Innovación y Transformación Digital del Govern balear.

Durante la feria 'Alimentaria' --celebrada durante los días 18, 19, 20, 21 de marzo en Barcelona-- ha tenido lugar la presentación del proyecto europeo Cesam, del que la Fundación Bit es socia, junto con otros socios institucionales y pymes de las regiones de Occitania, Cataluña y Baleares.

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo, coordinadora del proyecto, ha sido la encargada de presentar los hitos y próximos pasos del proyecto de economía circular en el sector agroalimentario en el stand de Acció, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Posteriormente a la presentación, ha tenido lugar un evento de trabajo en red (networking) presencial enmarcado en el proyecto Cesam. El evento estaba dirigido a pymes y centros de investigación que trabajan en el ámbito agroalimentario en las regiones de Occitania, Baleares y Cataluña para poder fomentar las colaboraciones para el desarrollo de soluciones que puedan acceder a la financiación en cascada (cascade funding) que ofrece el Cesam.

Además, también dentro del marco del proyecto europeo, la Fundación Bit ha colaborado en el Open Innovation Challenge, organizado por Acció, los días 19 y 20 de marzo, en su stand de la feria 'Alimentaria'. Este encuentro ha consistido en reuniones B2B programadas entre corporaciones (retos) con tecnologías o proveedores de soluciones, de sectores agroalimentarios o afines, en relación con el reciclaje del agua, envases, valorización de subproductos y reducción de residuos.

La Fundación Bit ha acompañado en este Open Innovation Challenge a la empresa Circe Scientific, con sede en el ParcBit, que se dedica al uso de la tecnología de cocrystal para mejorar propiedades como una mayor biodisponibilidad, estabilidad y solubilidad para aplicaciones nutricéuticas y cosméticas, que ha podido mantener reuniones con la empresa Frit Ravich.

La participación activa de la Fundación Bit como socia del proyecto Cesam refuerza su papel como actor clave en la promoción de la innovación y la sostenibilidad en Baleares, y consolida su compromiso con la economía circular en el sector de la agroalimentación.

El proyecto Cesam reúne a nueve socios de las regiones europeas de Occitania, Cataluña y Baleares. Cuatro son institucionales: Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Agri Sud-Ouest Innovation, Acció y Fundación Bit. Y cinco son pymes con necesidades específicas de inversión: NewTimes, Asclepios Tech, Terracor, Derypol y GoZeroWaste.

Con este consorcio, Cesam pretende promover soluciones innovadoras de economía circular y sostenibilidad para las tres regiones, con un fuerte potencial de desarrollo en otras regiones europeas en tratamiento y reciclaje de aguas industriales o uso concertado del agua; envases: ecodiseño/sin plástico, nuevos materiales o soluciones circulares; optimización de procesos y procesos circulares: reducción de residuos; recuperación de coproductos.

La originalidad de este proyecto radica en el sistema de financiación en cascada (cascade funding scheme), con un presupuesto global de 900.000 euros --un máximo del 30 por ciento del presupuesto total--.