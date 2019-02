Función Pública descarta jornada de 35 horas hasta cumplir la regla de gasto

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, ha descartado hoy que se vaya a negociar la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados de la Administración general del Estado hasta que se cumpla la regla de gasto.

"Este Gobierno no contempla no cumplir la ley", ha subrayado Benedicto durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2019, de manera que "mientras la ley establezca que la regla de gasto es el condicionante para poder negociar las 35 horas, no la negociaremos".

A pesar de ello, ha puntualizado que el objetivo del Gobierno es cumplir la regla de gasto -que impide aumentar el gasto entre dos ejercicios por encima de un determinado indicador- y ha confiado en sentarse "en algún momento" a negociar la jornada.

Ha añadido que la reducción de jornada a 35 horas está vinculada al cumplimiento de la regla de gasto precisamente "por las consecuencias económicas que tiene".

Por otra parte, ha señalado que su departamento trabaja en la implementación efectiva de la denominada "carpeta ciudadana", por la que los ciudadanos tendrán acceso a todos sus expedientes en un mismo lugar virtual, con independencia de a qué administración correspondan.

Benedicto ha detallado que la Secretaría de Estado cuenta con una dotación presupuestaria para este año de 1.918,5 millones, 20,4 millones más, con los que pretende mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

La principal partida es Muface, con 1.757 millones, 16,4 millones más; seguido de la formación del personal de las Administraciones Públicas, con 85,7 millones, casi un millón adicional.

Benedicto ha destacado especialmente el repunte experimentado por la dotación para investigación y desarrollo de la sociedad de la información -49,8 millones, un 8,8 % más- con el objetivo de impulsar la administración digital.