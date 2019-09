La ‘fulminante’ amenaza de Rocío Monasterio a Rufián con la exhumación de Franco como protagonista

Es una de las noticias del día. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad en plena precampaña de las elecciones generales del diez de noviembre el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena. La noticia ha suscitado todo tipo de reacciones. El Ejecutivo ya ha avanzado que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se hará "cuanto antes" para alejarlo "lo más posible" de la campaña electoral.

Por su parte desde la familia del Dictador han adelantado que darán "la batalla" hasta el final por "dignidad" y "honor" para evitar la exhumación. Así lo ha informado su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, que ha criticado que a la familia de Franco se le niegue el "derecho básico" de enterrar a sus muertos "donde estima conveniente" y de que el Gobierno pueda "excepcionar" ese derecho porque el apellido sea Franco.

En la línea de los nietos de Franco ha ido Vox tras conocer la noticia. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha valorado a través de su cuenta oficial de Twitter la noticia: “Empieza la campaña socialista: Profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo VOX se opondrá frontalmente, porque solo VOX tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral.”

No solo Abascal, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "profanación" la decisión de exhumar los restos del Dictador y cree que se puede crear un precedente "muy peligroso" al no poder cada uno enterrar a sus familiares donde quieran: "Sobre la profanación de la tumba de Franco en la Comunidad haremos varias preguntas que tienen que ver con las competencias que tienen con las funerarias y saber qué posición tienen PP y Cs con respecto a la libertad de los familiares de enterrar a los muertos donde quieran; se puede crear un precedente muy peligroso", ha lanzado Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

El comentario de Monasterio no ha pasado desapercibido para el dirigente de ERC, Gabriel Rufián, que ha utilizado su cuenta de Twitter para criticar a la dirigente de la formación verde en la Comunidad de Madrid: “Rocío Monasterio está más cabreada por el desalojo de Franco que por el suyo.”

Pero Monasterio no ha querido quedarse callada ante la mofa del dirigente independentista, y ha matizado que ella no está cabreada por esta sentencia del Tribunal Supremo. Además, le ha lanzado un dardo, afirmando que tanto ella como su partido trabajan cada día para tratar de desalojar a Rufián y los representantes del independentismo catalán del Congreso de los Diputados para forjar una España mejor.

El comentario de la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid ha sido muy aplaudido por los usuarios de Twitter.

