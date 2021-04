Fuertes enfrentamientos entre la Policía paquistaní y partidarios del ilegalizado partido islamista TLP

La Policía paquistaní y simpatizantes del partido islamista Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP), ilegalizado el jueves en línea con la Ley Antiterrorista, han vuelto a protagonizar fuertes enfrentamientos en la ciudad de Lahore (la capital del estado de Punyab, en el noreste del país).

La Policía de Lahore ha denunciado que cinco agentes han sido retenidos temporalmente por los simpatizantes del TLP y que un superintendente adjunto de las fuerzas de seguridad ha sido "brutalmente torturado". También ha informado de once policías heridos, según ha explicado el portavoz Rana Arif al diario 'Dawn'

Por contra, y según el TLP, tres manifestantes han muerto por disparos de la Policía y varios más han resultado heridos, algunos de gravedad, en los enfrentamientos que han ocurrido en la zona de Yateem Khana Chowk, escenario de las protestas de esta semana.

Las protestas estallaron tras el arresto del líder del TLP, Saad Husain Rizvi, después de que convocara a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de abril para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de las caricaturas de Mahoma.

El TLP estuvo en 2018 detrás de las protestas en el país contra la revocación de la condena a muerte contra Asia Bibi, una mujer cristiana sentenciada por blasfemia, que fue finalmente absuelta y se trasladó a Canadá, que le concedió asilo.

Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el Islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante e insiste en que no cometió blasfemia alguna.