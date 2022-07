El fuego de Las Hurdes arrasa ya 3.500 hectáreas en Extremadura y Salamanca

Con 2.500 hectáreas arrasadas en Extremadura y cerca de mil en Salamanca, el incendio declarado este lunes en la comarca cacereña de Las Hurdes se ha podido contener en algunos sectores, pero la situación sigue siendo "bastante complicada", lo que mantiene a los medios de extinción en guardia permanente ante unas labores que se prolongarán días.



El fuego ha pasado en las últimas horas de una situación "muy mala", ya que se encontraba fuera de capacidad de extinción, a una en la que los medios de extinción "pueden trabajar", según ha explicado a los periodistas el coordinador regional del Plan de Lucha contra Incendios de Extremadura (Infoex), José Antonio Navalón.



Sin embargo, ha reconocido que es un fuego "bastante complicado" y que su evolución en las próximas horas depende de la meteorología, pues, ha agregado, "no está del todo claro si vamos a tener una situación de estabilidad o si puede haber un pequeño cambio de viento, algo que nos puede afectar bastante, porque hay zonas que están bastante sensibles y que podían volver a reactivarse y volver a complicarnos".



"Si la noche es buena podemos ser optimistas y pensar para mañana que pueda haber una evolución favorable, pero la noche nos puede dar un revolcón y podemos encontrarnos mañana una situación peor que la que hemos tenido hoy", ha reconocido.



Los efectivos de extinción trabajan intensamente al norte de Ladrillar, entre Río Malo de Arriba y el flanco que da al valle de Nuñomoral, para evitar que el fuego salte a este valle.



En estas tareas participan cerca de trescientos profesionales y diecisiete medios aéreos de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Gobierno de Castilla y Leónl.



De los recursos desplazados, 6 corresponden a unidades de tierra, hay 5 técnicos, 4 agentes del medio natural, 4 máquinas, 5 aviones, 1 kamov, 2 Brif, 4 helicópteros ligeros, otro de coordinación, dos autobombas pesadas y 1 vehículo jefe del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI).



Además, actúan en la zona 27 agentes de la Guardia Civil, personal de Cruz Roja con dos ambulancias y un vehículo adaptado, que permanecen en Nuñomoral, adonde también se han desplazado cinco autobuses, por si hubiera que desalojar la población.



Se han instalado asimismo dos albergues para atender a las personas desalojadas, uno en Montehermoso, con 160 plazas, y otro en Coria, con 200 plazas, dado que el fuego ha obligado a desalojar a seis núcleos de población: Ladrillar, Cabezo, Rioalo de Arriba, Aceitunilla, La Horcajada y Batuequilla.



En una visita a la zona, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, ha lamentado que es un incendio "importante y complicado" que va a hacer "mucho daño", aunque lo importante es que no lo cause a las personas porque, ha recalcado, todo lo demás "es recuperable".



Ha manifestado que "no hay ninguna duda" sobre el origen del incendio, que ha sido provocado por un rayo, y ha trasladado un mensaje de confianza por el conocimiento y experiencia de quienes están al frente del operativo, así como en la coordinación entre Extremadura y Castilla y León, "que funcionará a la perfección" y cuyo mando unificado se ha instalado en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral (Cáceres).



Según ha informado el coordinador regional del Plan Infoex, en el operativo de Castilla y León ha habido tres trabajadores afectados por un golpe de calor que han tenido que ser atendidos y en el de Extremadura un trabajador ha sufrido un corte en una mano y ha tenido que ser evacuado para que le practicaran una sutura.



Asimismo se ha referido a otro gran incendio que permanece activo en la zona de Hervás y La Garganta.



"La evolución ha sido mejor que anoche, pero es un momento difícil también porque se trata de un fuego bastante inestable y hay muy poco acceso por lo que creo que vamos a tener incendio para varios días", ha apuntado.