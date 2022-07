El fuego continúa su avance, aunque de manera estable: Así evolucionan los incendios en España

Los incendios forestales activos en España continúan su evolución de forma favorable en una de las peores temporadas que se conocen en los últimos 10 años y, entre tanto, el Gobierno se ha comprometido este jueves a llevar a la primera sesión del Congreso en septiembre el Estatuto Básico de Bomberos Forestales para mejorar la condiciones laborales de estos trabajadores.



Se trata del principal resultado de la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una delegación del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en plena ola de incendios forestales.



Una ola de fuegos que azota Galicia, donde los servicios de extinción han logrado frenar este jueves en Lugo el avance del incendio que afecta a las parroquias de Vilamor, en Folgoso do Courel, y de Saa, en A Pobra do Brollón, que, según la Consellería do Medio Rural, se mantiene en unas 10.000 hectáreas de superficie calcinada.



Este fuego se ha convertido en uno de los más grandes de la historia reciente en Galicia y, además, se ha producido en una zona de gran valor ecológico, como es el Geoparque de la Unesco Montañas do Courel.



En la región gallega permanece activo el fuego que comenzó en la parroquia de Seceda, en Folgoso de Courel, que ya ha arrasado 1.100 hectáreas, mientras que en A Montaña lucense, en el municipio de Cervantes, han quedado estabilizado y controlado los dos fuegos que permanecían activos en Cereixedo y en O Castro, respectivamente.



En la zona sur, en Quiroga, ha quedado estabilizado el incendio de Nocedo y controlado el de la parroquia de Outeiro, y se encuentran controlados el fuego declarado en la comarca de A Ulloa y el registrado en la parroquia de San Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla.



El fuego también azota la comunidad de Aragón con el incendio declarado el pasado lunes en Ateca, en Zaragoza, que ha entrado en fase de estabilización y se ha logrado acotar en el actual perímetro de 14.000 hectáreas, si bien, no se descartan repuntes debido a las altas temperaturas y algo de viento.



En Castilla y León, las perspectivas para estabilizar los fuegos son buenas, con tres activos que preocupan en León y el de Cebreros, en Ávila, tras estabilizarse el de Losacio, en Zamora, según el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha explicado que entre el 11 y 19 de julio la comunidad ha sufrido 191 fuegos con 44 pueblos desalojados.



El incendio de Losacio ha calcinado unas 20.000 hectáreas, con datos provisionales, ya que en el anterior en la Sierra de la Culebra, también en Zamora, la superficie quemada estimada fue de 32.000 y finalmente quedó en unas 24.000.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado en el centro de mando avanzado de Tábara a los integrantes de la UME desplegados y ha pedido que se saquen lecciones de la oleada de incendios que asola distintos puntos de España. Robles ha resaltado el trabajo que en ocho de esos incendios realiza actualmente un millar de integrantes del Ejército adscritos a la Unidad Militar de Emergencias (UME).



La perspectiva de estabilización del de Cebreros es "óptima", salvo que haya algún cambio repentino del viento en el flanco este, y evolucionan bien los tres de León, ha detallado el titular de Medio Ambiente de la Junta.



En Castilla-La Mancha, el fuego declarado en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, ha bajado a nivel 0 y se ha dado por estabilizado tras calcinar más de 3.000 hectáreas, y los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas.



En Canarias, la lucha contra el incendio declarado este jueves en Tenerife se centra en dos frentes y supera las 60 hectáreas de monte bajo, en una zona "complicada y con mucho combustible", ha afirmado el presidente del Cabildo de la isla, Pedro Martín, que ha pedido además un hidroavión desde la Península.



Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que “la lucha contra los incendios es una cuestión de Estado” que demanda lealtad y cooperación de todas las administraciones públicas y en la que hay que "poner en valor la cogobernanza, que tan buen resultado registró durante la pandemia”.