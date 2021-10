La frontera de Ceuta se reabrirá solo para trabajadores transfronterizos hasta que tenga identificación inteligente

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha asegurado este lunes que la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos, que permanece cerrada desde el 13 de marzo de 2020, todavía no tiene fecha concreta de reapertura y que el tránsito por el Tarajal se limitará a "trabajadores transfronterizos" hasta que el Ministerio del Interior complete la instalación de los sistemas "inteligentes" de identificación de personas que se comenzarán a colocar "en noviembre".

"La frontera no se va a abrir todavía: esperamos que el mes que viene comiencen las obras, pero los primeros que podrán cruzar serán los trabajadores transfronterizos de ida y vuelta mientras no tengamos los sistemas inteligentes que queremos y necesita Ceuta, cuando podrá cruzarla todo el mundo", ha augurado Mateos en declaraciones a los medios.

La delegada no ha "descartado" que la reapertura se produzca antes de que concluya 2021. "Todavía no se ha llegado a los acuerdos que habrá que alcanzar, por supuesto, pero todavía no hay fechas", ha señalado Mateos, que ha priorizado que "cuando eso suceda sepamos quién entra y quién sale".

"Queremos un cambio total, aunque con los transfronterizos el paso todavía sea 'medio inteligente', con controles sobre los trabajadores marroquíes que incluyan la revisión de sus tarjetas con un tránsito rápido, sin colas ni nada de eso", ha incidido.

Según la delegada, los trabajadores del país vecino con permiso de trabajo en la ciudad española deben actualizar cuanto antes su documentación, en muchos casos de los que permanecen en Ceuta desde hace 19 meses caducada, para que se puedan actualizar sus autorizaciones y atravesar el paso del Tarajal.