El frente común contra la ultraderecha en Francia se desvanece en los sondeos

Las elecciones presidenciales de Francia de 2022 plantearán salvo sorpresas un nuevo duelo entre el actual inquilino del Elíseo, Emmanuel Macron, y la líder ultraderechista Marine Le Pen, si bien la perspectiva de que esta última pueda llegar al poder no parece ya bastar para recuperar el conocido como 'frente republicano'.

Bajo esta denominación, los partidos tradicionales han mantenido durante años una especie de cordón sanitario a la ultraderecha, que ahora representa la Agrupación Nacional de Le Pen. El pacto no escrito pasaba por respaldar al candidato moderado superviviente en caso de segunda vuelta, independientemente del partido a que perteneciese.

Un sondeo publicado este lunes por la revista 'L'Opinión' plantea una segunda vuelta entre Macron y Le Pen en la que el actual presidente obtendría el 53 por ciento de los votos, frente al 47 por ciento de su rival.

A finales de enero la distancia entre ambos era aún más estrecha, de solo cuatro puntos porcentuales y, en cualquier caso, parece que la base electoral de Le Pen se consolida. Un 84 por ciento de quienes la apoyaron hace cuatro años tienen previsto volver hacerlo en los próximos comicios.

Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, admitió el domingo en una entrevista a France 3 que Macron y Le Pen "claramente no son lo mismo", pero dejó claro que no daría ninguna consigna a sus votantes en caso de ese hipotético enfrentamiento, que reeditaría el que ya se vivió en 2017. "La consignas no importan hoy en día", argumentó.

La pasividad de Mélenchon parece extenderse entre su electorado, ya que un 52 por ciento de quienes votasen por él en la primera vuelta directamente no acudirían a votar en la segunda. El 48 por ciento restante se reparte a partes iguales entre Macron y Le Pen.

En el caso de que la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, aspirase al Elíseo, la mitad de su electorado tampoco se pronunciaría en segunda vuelta, mientras que entre el 50 por ciento que sí lo haría una mayoría (41 por ciento) respaldaría a Macron. El actual mandatario solo obtiene el respaldo generalizado entre los simpatizantes del ecologista Yannick Jadot (51 por ciento).