Frenar los desahucios sin ayudar al propietario será una ruina, denuncia ANA

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha advertido de que suspender los desahucios sin una contraprestación económica será una ruina para el pequeño propietario y desincentivará al mismo tiempo la puesta de viviendas en régimen de alquiler.

De cara al previsible decreto ley que suspenda el lanzamiento de los desahucios, ANA ha insistido en que las medidas anunciadas están atentando contra la actividad de los pequeños propietarios y haciéndola prácticamente inviable.

Junto a la intervención de precios y la limitación de los ingresos, la agencia denuncia que los propietarios pueden tardar mucho más tiempo en recuperar las viviendas si se suspenden los lanzamientos de inquilinos vulnerables que ya habían dejado de pagar las rentas.

Además, se obliga a los propietarios a prorrogar 6 meses todos los arrendamientos que vencieran antes del 31 de enero del 2021, incluidos los de los inquilinos no vulnerables y el de los inquilinos que ya habían dejado de pagar las rentas.

"Y todo esto, sin ninguna medida, que conozcamos, que ayude al mismo tiempo al propietario a paliar los posibles impagos y destrozos de la vivienda”, ha lamentado el director general de la ANA, Jose Ramón Zurdo.

DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA EN ALQUILER

Ante esta situación, la agencia considera que se va a generar una "drástica" disminución de la oferta de viviendas en alquiler, porque a miles de propietarios no les saldrá a cuenta tener un arrendamiento donde pueden no pagarle la renta y no pueda desalojar a los inquilinos morosos.

Además con la intervención de los precios, la renta no será lo suficientemente rentable para continuar con la actividad y esta reducción de la oferta va a provocar además un aumento de los precios y un incremento del mercado negro, han insistido.

MEDIDAS PARA CONTENTAR AL ELECTORADO

"Los Decretos están inspirados en viejos y erróneos paradigmas de un mercado de alquiler que estaría compuesto por propietarios millonarios y especuladores e inquilinos pobres y explotados. Se legisla desde viejas fórmulas ideológicas que nada tienen que ver con el mercado de alquiler actual", ha afirmado Zurdo

"Desde el Gobierno conocen esta situación, pero aun así aplican medidas para contentar a cierto electorado muy ideologizado, mientras ponen en peligro el alquiler entre particulares", ha añadido al respecto.