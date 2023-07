Franquis (PSOE) critica el "despilfarro" del Gobierno "más caro" de la historia de Canarias

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha calificado de "despilfarro" el aumento del gasto por parte del nuevo Gobierno en consejerías y altos cargos, que aumenta en casi un 25% con respecto al Ejecutivo anterior, lo que supone 1,5 millones de euros más anuales. "Éste es el Gobierno más caro de la historia", afirmó.

Sebastián Franquis ha manifestado su "asombro y preocupación" con las primeros pasos dados por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) al frente del nuevo Ejecutivo regional, "optando por priorizar una bajada impositiva a las grandes herencias y dejando en la gaveta su promesa electoral de reducir el IGIC, frente a la declaración de emergencia climática como la primera medida que llevó a cabo el anterior Gobierno canario". "Son medidas ideológicas y de corte liberal", dijo.

En concreto, el portavoz socialista mostró su preocupación por medidas como la bajada del IGIC, ya que supondrá una reducción de 61,5 millones de euros en los ingresos públicos y afectará "sin ninguna duda" al Estado de Bienestar de esta comunidad autónoma.

"Dijeron en campaña que bajarían los impuestos pero no a quién ni cuándo. Lo que han hecho es bajar el impuesto de sucesiones a las grandes herencias. Empiezan gobernando para los que más tienen", agregó.

Además, ha criticado el encarecimiento político de este Ejecutivo, con la incorporación de más consejeros y consejeras, el nombramiento de un mayor número de altos cargos y la creación de nuevos departamentos.

En concreto, se refirió a los 91 altos cargos de la pasada X Legislatura frente a los 115 altos cargos de esta XI Legislatura (sin contar con las direcciones de los organismos autónomos), en los que se incluyen 12 consejerías y la presidencia; 30 viceconsejerías; una portavocía; 56 direcciones generales; 13 secretarías generales y la secretaría general de Presidencia; una Intervención General y un comisionado del REF.

Para el portavoz socialista, "se trata de un ejemplo que evidencia las prioridades de este nuevo Gobierno, que además ahora hacen una cosa distinta a las prometidas durante la campaña electoral, como la bajada del IGIC, aplazada hasta el próximo año a pesar de anunciar esta medida para 2023".

En este sentido, recordó las promesas incluidas en el programa electoral de los populares, donde prometían la reducción del "desproporcionado" número de cargos de confianza y un uso riguroso de los recursos públicos.

Para Franquis, el nuevo gobierno "no empieza con buen pie" y califica de "sorprendente" que el vicepresidente popular Manuel Domínguez afirme que se "acaba de enterar" de que en 2024 regresarán las reglas fiscales a la Unión Europea, ya que se trata de un asunto que lleva más de un año sobre la mesa y ha sido públicamente valorado por todos los agentes, incluido el Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias saliente.

"Está claro que vincular esta conocida previsión a su decisión de no bajar el IGIC, tal y como prometieron, no es más que una excusa que abre una grieta en la credibilidad de los nuevos socios del Gobierno de Canarias. Hasta ahora lo único que tenemos es un aumento en el capítulo de gasto en altos cargos y medidas fiscales para las grandes herencias, lo cual es tremendamente decepcionante", añadió.

Para el portavoz, "estas medidas no van dirigidas a la mayoría social y cuyo verdadero impacto resulta dudoso": "Ya lo estamos viendo en Andalucía con el impuesto de sucesiones y donaciones, donde la bonificación del 99% está resultado más estética que de cambio real, pues están siendo muy pocas las personas beneficiarias".

El Grupo Socialista acusa al nuevo Ejecutivo de "más de lo mismo" y que están demostrando que "la cosa no da más de sí": "Los nacionalistas y populares juegan con las palabras para que parezca que pasa algo, pero en realidad no dicen nada nuevo. En Canarias, en estos momentos, no hay nada nuevo, sino más de lo mismo a lo que teníamos hace cuatro años y que el voto en las urnas le dieron la espalda".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

UNA OPOSICIÓN "RIGUROSA".

Por su parte, aseguró que el Grupo Socialista realizará una oposición "rigurosa, coherente y exigente", y que espera propuestas realizables que no engañen a la ciudadanía de Canarias. "Quienes gobiernen deben cumplir con lo prometido".

En este sentido, explicó que los socialistas llevarán a cabo una oposición "sin ningún complejo", con el propósito de consolidar una alternativa y trabajar haciendo una oposición rigurosa y dura, con mucha visualización pero constructiva, "siendo sensatos y razonables".

Franquis apuntó que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ofrecerá colaboración para cuestiones de región, sobre la defensa del fuero los fondos europeos, una nueva financiación autonómica e impulsar un pacto nacional de financiación sanitaria separado de la financiación autonómica que alcance también el gasto farmacéutico.

Para el portavoz socialista, el objetivo del seguimiento detallado al Gobierno y de la dinamización de la agenda es "acreditar que hay una alternativa viable al Gobierno de Clavijo".