Franco (PSOE) pide a alcaldesa de Móstoles (Madrid) que revoque los nombramientos de familiares por "cuestión estética"

"Está a tiempo de rectificar, sería bueno incluso para sus intereses políticos personales", ha lanzado el secretario general del PSOE-M

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha pedido este miércoles a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que de marcha atrás por una "cuestión estética" al nombramiento de su hermana como coordinadora de confianza y el ascenso de su tío dentro del Ayuntamiento.

"Estéticamente se puede hacer mejor. No nombraría a una hermana o familiar para un cargo público, como considero que es poco estético no lo haría. Respeto su decisión pero como secretario general no puedo estar de acuerdo", ha argumentado Franco en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que este martes hablaron con Posse el coordinador de la Secretaría General en la región y el propio secretario general del partido en Móstoles.

Aún así, ha matizado que "por ser hermana de la alcaldesa no tiene que tener más derechos ni menos" y ha insistido tajantemente en que "no hay corrupción ni nada que se le parezca" alrededor de estos nombramientos que, aunque "poco estéticos", se ajustan "en principio" a la legalidad.

"Me gustaría decirle a la alcaldesa que está a tiempo de rectificar que sería bueno incluso para sus intereses políticos personales", ha lanzado el secretario general del PSOE-M, quien ha rechazado que desde la dirección regional hayan estado "cuatro días con los brazos cruzados" y ha señalado que se ha trasladado.

En esta línea ha rechazado que Posse sea "intocable" y ha advertido que es "conveniente que rectifique" para que el PSOE pueda seguir presentándose como "adalides de la limpieza dentro y fuera del partido".