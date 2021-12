Francisco Igea y Verónica Casado: La historia colocará a cada uno en su sitio

Una semana después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destituyese a los cuatro consejeros de Cs de su gobierno y anunciase elecciones anticipadas, Francisco Igea y Verónica Casado aseguran que la historia colocará a cada uno en su sitio y le dicen a Mañueco: "Cuando estabas escondido y no sabías qué hacer, dimos la cara por ti y por los ciudadanos, ¡qué basura moral!".

Llevaban una semana sin verse, manteniendo contacto telefónico y curándose con sus familias de las heridas que les ha dejado la política. Igea, dispuesto a disputar a Mañueco la Presidencia de la Junta en las elecciones del 13 de febrero, ya es el candidato de Ciudadanos. Casado, más reacia a seguir en política, pero al servicio de Igea en todo lo que necesite.

La Agencia Efe los reúne para hacer balance y echar la mirada atrás. Este es su relato:

LA DESTITUCIÓN

Verónica Casado: El lunes 20 acudo a las 9 de la mañana a una Comisión delegada que se celebra en la misma sala que el Consejo de Gobierno, y me encuentro con un Consejo de Gobierno con Mañueco y en el que no está Ciudadanos. Había más gente, secretarios generales... y le digo a Carriedo (consejero de Economía y Hacienda): ¿pero hoy no hay comisión delegada? y me dice que es telemática.

Cierro la puerta y a las 9:02 recibo un wasap desde mi despacho diciendo que mirase el correo. Acaba de entrar mi cese. Todavía estaba en la puerta. Me llama por teléfono Mañueco y me dice: por cuestión de estabilidad del Gobierno, he decidido que voy a elecciones y os ceso a todos. A lo que le contesté: "Lo que va a pasar es que la historia nos va a colocar a cada uno en su sitio".

Francisco Igea: Todo ha sido de traca. En mi caso, no deja de ser irónico que me cesen por Twitter, pero cuando conocí lo de Verónica es que no se puede ser más cobarde. Te levantas, la acompañas y la tratas como un ser humano. Que ha compartido dos años durísimos, la parte más dura de nuestra historia. Que Verónica se ha dejado la salud, es inadmisible.

¡Qué catadura moral más despreciable! Cuando estabas escondido y no sabías qué hacer, esta persona (Casado) dio la cara por ti, por las vidas de los ciudadanos. La política no puede ser así, tiene que haber un mínimo de humanidad, qué basura moral, qué pena...

LA REACCIÓN DEL RESTO DE CONSEJEROS

Según cuentan tanto Igea como Casado, las destituciones de los otros dos consejeros de Cs, Ana Carlota Amigo y Javier Ortega, se produjeron en términos similares, una frase y por teléfono. Y critican la actitud que mantuvieron casi todos los consejeros del PP. Solo unos pocos se han puesto en contacto con ellos.

Verónica Casado: Jesús Julio Carnero (Agricultura y Ganadería) es el único que me llamado. Me ha dado las gracias. Cuando él estuvo muy enfermo (estuvo ingresado varias semanas por covid) estuvimos muy pendientes de él, y lo agradeció. Los demás, callados. Es difícil de perdonar. Nadie honrado, capaz de mirarse al espejo y sonreír hubiera hecho algo así.

Francisco Igea: En honor a la verdad, me he cruzado mensajes con Quiñones (consejero de Fomento y Medio Ambiente) e Isabel (Familia), a la que apreció mucho. Quiñones me dio un recado para ti, Verónica, pero aún no te lo he dado.

Verónica Casado: ¡anda, qué bien!

LA REFORMA SANITARIA

La reforma sanitaria que Cs, desde la Consejería de Sanidad que dirigía Verónica Casado, puso encima de la mesa para hacer frente a la escasez de médicos en la Comunidad fue uno de los puntos de fricción con el PP. El motivo, según cuentan: los votos.

Francisco Igea: Cuando planteamos la reforma sanitaria le dijimos a Alfonso (Mañueco) que esto iba a costar votos, pero que tenía la suerte de que a nosotros no nos importaba porque nos iba a costar los nuestros, pero dejanos hacerlo....

(Igea se emociona y continúa)

Es que no se puede pedir más en política. Hay señores dispuestos a perder para hacer lo correcto. Es terrible. Porque lo que se juega no es la salud, lo que se juega es el poder de los ayuntamientos, las diputaciones, otra cosa...

Había algo urgente que hacer. Estábamos dispuestos a ello y Verónica ha pasado un infierno para que la sanidad fuera lo primero. Y todo se ha ido al carajo por la vanidad de quienes entienden la política como una carrera personal.

LA RELACIÓN ENTRE ELLOS

Siempre se ha especulado con que Igea ha tutelado a sus consejeros, especialmente a Casado, algo que Verónica quiere dejar claro.

Verónica Casado: Esto me ha molestado. Igea no me ha tutelado nunca jamás. Nos ha protegido, defendido, pero de tutela cero. El que tutela es Mañueco, de verdad. Mira a sus chicos y no se mueve ni dios. El ejemplo, ni nos han llamado....

Francisco Igea: No hay casi nada que Verónica y yo no nos hayamos dicho durante este tiempo... (Igea se vuelve a emocionar).

LOS APOYOS

Los dos destacan los apoyos que han recibido durante esta última semana. Desde todas las esferas.

Verónica Casado: He recibido cientos y cientos de wasaps de apoyo, de agradecimiento, de todos los sectores políticos, del PP, del PSOE, del centro, de todos....Y me dicen que he hecho una gestión magnífica. Y que lo que han hecho no tiene nombre.

Francisco Igea: Sé que hay gente dentro del PP que no lo entiende.

IGEA, CANDIDATO

Para Igea, es un orgullo que Cs le haya designado candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 13F, y Verónica Casado está a su disposición, pero reacia a volver a la política.

Francisco Igea: Lo asumo con orgullo y con una enorme responsabilidad y trataré de demostrar durante una campaña electoral que igual el que es sanchista es Mañueco, ya que huye del control, de la transparencia y escurre responsabilidades.

Verónica Casado: Cuando te encuentras con gente honesta, como es Igea, puedo ir a un montón de sitios con él y le he acompañado en esta aventura. Pero mucho más allá de meterme en más líos no puedo decir que lo quiera hacer, porque no ha sido una experiencia buena, ha sido la peor de toda mi vida profesional.