Francina Armengol: la polémica compra de un ático de lujo, los indultos y su relación con el Sáhara

Francesa Lluc Armengol Socías, más conocida como Francina Armengol, es la actual presidenta del Gobierno de las Islas Baleares. La política española, graduada en farmacia, nació el 11 de agosto de 1971 en Inca, Mallorca, en la ciudad en la que su padre fue alcalde con la izquierda nacionalista entre los años 1991 y 1995.

Armengol llegó a la política en 1995 y es diputada en el parlamento de las islas desde 1999. En el año 2007 se convirtió en presidenta del Consejo Insular de Mallorca, cargo que ocupó hasta 2011. En febrero del siguiente año pasó a ser la secretaria general del Partido Socialista de las Islas Baleares y en junio de 2015 se convirtió en la primera mujer presidenta de un gobierno autonómico en Baleares, con el apoyo de Podemos y MES. Actualmente se encuentra en su segundo mandato al frente del gobierno de las islas tras ser reelegida en 2019.

Acogida de dos adolescentes saharauis

Desde hace varios años, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares pone en marcha una iniciativa de acogida de niños saharauis que pasan el verano en las islas con familias de acogida, entre las que se encuentra Francina. La presidenta autonómica acogió a dos adolescentes, Safia y Salek durante varios veranos como los de 2012 y 2013, cuando era secretaria general del partido en las islas.

Además, los chicos, de once años de edad, estudiaron el curso escolar 2013-2014 en Mallorca. La dirigente socialista destacó el buen nivel de catalán de los niños, frente al de castellano, aunque apuntaba que deseaba que dominaran ambos idiomas.

Su 'pillada' durante la pandemia por saltarse las restricciones

Durante la pandemia, sobre todo al principio con las severas restricciones en cuanto a movilidad y contacto social, el término 'responsabilidad individual' adquirió un papel fundamental. Es lo uno de los aspectos que más se ha exigido a los ciudadanos para poder contener la pandemia. Sin embargo, algunos políticos no predicaron con el ejemplo y provocaron episodios bastante polémicos debido a su incumplimiento de las restricciones impuestas en este último año y medio. Armengol es uno de los rostros conocido en torno al cual se ha generado más polémica en este sentido.

Durante la segunda ola de la pandemia en España, más concretamente en octubre de 2020. Según publicaban varios medios y confirmaba el 'Diario de Mallorca', los agentes de la Policía Local reconocieron a la presidenta del gobierno balear a las puertas del bar Hat, en torno a las dos de la madrugada del 7 de octubre de 2020. Los agentes acudieron al lugar, alertados por los vecinos, y detectaron que el local se estaba saltando el cierre impuesto por el Govern Balear, del que Armengol es presidenta.

Europa Press





Tras saltar la polémica y guardar silencio durante varias horas, el gobierno autonómico emitía un comunicado en el que aseguran que la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en dicho bar, fue motivada porque uno de sus colaboradores se desmayó al salir del establecimiento. Así lo han expresado en un escrito oficial.

Esta fue su polémica más destacada, pero no la única. Meses más tarde, en marzo de 2021, la presidenta asistió a una comida con las autoridades del Ayuntamiento de Ibiza. Una reunión que tuvo lugar días después de que el Govern actualizara las restricciones en el ámbito laboral, en las cuales pedía priorizar el régimen de teletrabajo, "siempre que este régimen de prestación no sea incompatible con las características del lugar de trabajo. Se recomendaba evitar reuniones de trabajo o profesionales hechas de forma presencial". Por tanto, la comida presencial llevada a cabo en Ibiza fue muy criticada por la oposición, por actuar en contra de las directrices impuestas por el propio gobierno de Armengol.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La justicia tumba las medidas de Armengol en el 'Macrobrote' de Mallorca

A principios de verano, Mallorca fue el centro de otro de los episodios más sonados en cuanto a casos de covid en nuestro país. A finales de junio de 2021 surgió un 'macrobrote' de casos en la capital balear como consecuencias de viajes de fin de curso de estudiantes. Tras detectarse varios casos, el Govern ordenó el confinamiento de los estudiantes que se alojaban en el hotel. Una decisión que generó mucha polémica y que fue denunciada por los padres de algunos de los estudiantes.

Si algú es planteja viatjar a Balears per comportar-se incívicament i posar en risc la salut i l'economia de les Illes, ho deim clarament: que es quedi a casa seva



Qui vengui ha de demostrar el mateix compromís que els ciutadans de les Illes



??Sobre els viatges de fi de curs?? https://t.co/W26QYBKiIP — Francina Armengol (@F_Armengol) June 28, 2021





Días después la justicia tumbó la medida implantada por Armengol y su Gobierno, permitiendo solo mantener aislados a los jóvenes que habían dado positivo. Muchos alumnos denunciaron la situación e incluso llevaron a cabo protestas desde los balcones de las habitaciones del hotel.

La magistrada del caso señaló que en el caso de algunas de las personas alojadas no se había señalado la vinculación directa entre las confinadas, por lo que no había señales para considerarlos contactos estrechos. El 'macrobrote' acumuló miles de positivos y afectó a casi todas las comunidades autónomas del país.

Su opinión de los indultos

La presidenta del Govern se ha mostrado muy cercana a Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. Una de las más sonadas tuvo lugar tras la concesión de los indultos a los presos catalanes. Armengol defendió al papel del presidente del Gobierno y equiparó el escenario catalán a la situación vivida en el País Vasco históricamente.





"Si se ha conseguido dar solución a temas muy enquistados como el terrorismo y buscar la paz para el País Vasco y conseguirla, ahora es necesario buscar ese encaje que necesita Cataluña", eran las palabras de Armengol, que aseguraba que la solución al conflicto catalán no pasa por "la judicatura" sino por "el consenso y el diálogo".

El número dos de baleares, Juan Pedro Yllanes, dirigente de Unidas Podemos en la región y magistrado en excedencia de la Audiencia Provincial autonómica, se sumó a Armengol, catalogando la decisión del Gobierno de Sánhcez como "un gran paso hacia la concordia y el entendimiento en Cataluña".

La concesión del indulto a los presos independentistas catalanes por parte del Gobierno estatal supone un gran paso hacia la concordia y el entendimiento con Catalunya.

[hilo??] — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) June 22, 2021





La polémica en torno a la precompra de un ático vinculado a su pareja

A principios de 2013, la por entonces secretaria general del PSOE en Baleares, reservó un piso de 500 metros cuadrados, más concretamente un ático de lujo ubicado en un palacete en Palma de Mallorca, por valor superior a un millón de euros, situado en un inmueble promovido por una sociedad en la que participaba su pareja, Joan Nadal.

La polémica se desató cuando el diario 'El Mundo' publicó una información que revelaba que en 2012, la promotora de la pareja sentimental de Armengol había adquirido el edificio donde estaría ubicado el ático con un aval de Sa Nostra, una caja de ahorros restacada dos años antes con fondos públicos y que financió la obra por una cifra cercana a los 7 millones de euros.





Tras la publicación de las informaciones, la secretaria socialista negó su intervención en la operación inmobiliaria. Más concretamente, en una entrevista en mayo de 2015, ante la pregunta "¿Usted intervino en algo?", en la compra del edificio por parte de su pareja, Armengol fue tajante.

"En absolutamente nada. Respondo de todo lo que me afecta personal y políticamente. No me escondo de nada. Todo mi patrimonio está en mi web. Tengo un piso de 140 metros, dos hipotecas, un coche de segunda mano y soy farmacéutica. Todo lo que he ganado ha sido con el sudor de mi frente. Mi compañero es empresario y le va relativamente bien. Y punto. No tiene nada que ver con mi vida pública. Lo sorprendente es que se me pregunte por mi familia como a ningún otro político", fueron sus palabras.

Sin embargo, en septiembre de 2016, cuando Armengol ya era presidenta del Govern, 'El Mundo' reveló un contrato privado firmado por Francina y su pareja, Joan, en el cual ella manifestaba su intención de adquirir dicho piso e incluso realizaba un pago por valor de 3.000 euros en concepto de reserva de dicho inmueble. Finalmente, Armengol no llegó a comprar el piso y dijo, a través de sus portavoces días después de publicarse el documento, que desistió de la compra porque varió el proyecto.