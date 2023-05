Francia/Italia.- Italia reclama a Francia que se disculpe por la "puñalada por la espalda" del ministro del Interior

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha pedido al Gobierno de Francia que se disculpe por las críticas vertidas el jueves por el responsable del Interior galo, Geérald Darmanin, a cuenta de la política migratoria italiana, ya que considera que fue "un insulto vulgar y gratuito", una "puñalada por la espalda" de un alto cargo del país vecino.

Darmanin afirmó en una entrevista que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha demostrado ser "incapaz" de "arreglar los problemas migratorios" de su país, una declaración que el propio Tajani ya tachó el jueves de "inaceptable" y que le llevó a cancelar una próxima visita oficial a París.

Al ministro italiano no le basta con la supuesta "aclaración" difundida por el Ministerio de Exteriores de Francia, en la que se apelaba a la colaboración y al "respeto mutuo" entre los dos países. A su juicio, es "insuficiente", por lo que ha reclamado una disculpa clara ante unas palabras para las que "no ha excusas".

"No hay nada que pueda ya no digo justificar, sino al menos explicar este ataque. Es un insulto gratuito y vulgar a un país amigo, aliado, cuyos líderes institucionales están en perfecta sintonía", ha subrayado Tajani en una entrevista a 'Il Corriere della Sera'. Así, considera que cualquier posible problema se puede resolver "alrededor de una mesa", no saliendo en televisión.

Tajani ha confirmado que su homóloga, Catherine Colonne, se ha puesto en contacto con él, "para decirle que lo sentía" en un contacto que ha descrito como "muy cordial" pero sobre el que no ha dado detalles por tratarse de una conversación "privada".

"Exigimos respeto, el mismo respeto que tenemos por nuestros aliados. Exigimos que se respete nuestra historia, nuestro prestigio, nuestra dignidad", ha pedido el jefe de la diplomacia italiana, que ha dado por hecho que "el resto del Gobierno de (Emmanuel) Macron no piensa como Darmanin" y tiene incluso "vergüenza" por lo ocurrido. "Si alguien ofende gratuitamente a otra persona, lo mínimo es disculparse", ha sentenciado.