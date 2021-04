Francia informa de un aumento de ocupación en las UCI y de otros 44.000 positivos este martes

El Ministerio de Salud francés ha informado este martes de un aumento de los ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras ha registrado 375 fallecidos sólo en los hospitales y más de 44.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

En su último boletín informativo, las autoridades galas han vuelto a señalar un aumento de las personas que se encuentran en situación grave en los hospitales con respecto a días anteriores. Actualmente son 5.984 los pacientes que recibe cuidados especiales, como respiración asistida, mientras que otros 31.086 están en planta.

No obstante, no han sabido precisar el número preciso de muertes que se han registrado este martes, pues solo han informado de las que se han producido en los hospitales, 375, lo que significa que al menos más de 101.555 personas no han superado la enfermedad.

Los casos acumulados han ascendido hasta los 5.340.285, después de los 44.063 de este martes. El número de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna está cerca ya de los trece millones, mientras que casi 4,9 millones de personas han percibido ambos pinchazos de la vacuna contra la COVID-19.