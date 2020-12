Francia dice que el pacto con Reino Unido es "bueno" y que la UE "tiene menos necesidad" del mismo que Londres

El secretario de estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha destacado este viernes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido para la relación posterior al Brexit es "bueno", antes de destacar que el bloque "tiene menos necesidad" del pacto que el Gobierno británico.

"El mercado británico es ocho veces más pequeño que el europeo", ha señalado. "Para ellos, (el acuerdo) es una necesidad vital", ha manifestado durante una entrevista concedida a la emisora francesa Europe1, en la que ha aplaudido que la UE no haya aceptado un texto "a cualquier precio".

Así, ha resaltado que, según el acuerdo, "un producto alimentario o industrial británico que entre al mercado europeo a partir del 1 de enero no pagará en aduana, pero deberá respetar todas las normas" del bloque. "Tendrá que ser controlado en nuestras aduanas", ha destacado.

"No hay ningún país en el mundo que esté sujeto a tantas reglas para exportación como estará Reino Unido. Esta fue la condición 'sine qua non' para aceptar este acceso a nuestro mercado", ha apuntado Beaune, quien el 4 de diciembre había adelantado que París vetaría el acuerdo "si no es bueno".

Francia es uno de los principales puntos de entrada de los bienes británicos, dado que cerca del 70 por ciento del comercio entre Reino Unido y la UE pasa a través de los puertos de Calais y Dunquerque, así como del Eurotúnel.

El anuncio sobre el acuerdo llegó a solo una semana de que Reino Unido abandone definitivamente el Mercado Común y la Unión Aduanera, pero deberá ser aún examinado por los estados miembro --lo harán en los próximos días para a continuación lanzar el procedimiento escrito necesario para su adopción-- y necesitará de la aprobación del pleno del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

Con todo, las partes examinan vías legales para que el nuevo acuerdo de asociación y comercial pueda ponerse en práctica de manera "provisional" ya desde el 1 de enero para evitar una desconexión desordenada.

Londres y Bruselas iniciaron las negociaciones formales el pasado febrero pero las fuertes diferencias entre ambos apenas permitieron avances hasta hace pocas semanas, cuando la urgencia y el riesgo de una relación entre terceros fijada por las reglas de la OMC aceleraron las conversaciones.