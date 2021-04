Francia dice que la UE negocia también con Moderna y ve poco probable que renueve los acuerdos con AstraZeneca

La secretaria de Estado de Industria de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ha asegurado este viernes que la Unión Europea, además de con Pfizer y BioNTech, está negociando con Moderna un contrato para ampliar la compra de dosis de su vacuna contra la COVID-19, al tiempo que ha señalado que es muy probable que el bloque no renueve los acuerdos con AstraZeneca y Janssen.

Así ha respondido en una entrevista en la cadena francesa BFMTV cuando ha sido preguntada por si puede confirmar que la UE no tiene previsto ampliar los acuerdos con estos dos últimos laboratorios. "Es la probabilidad más grande. La decisión no se va a tomar hoy pero os puedo decir que no hemos iniciado discusiones con AstraZeneca y Johnson & Johnson (matriz de Janssen) para un nuevo contrato", ha dicho.

"Donde sí hemos comenzado ya negociaciones para contratos con BioNTech y Pfizer y con Moderna", ha añadido a continuación la responsable de Industria del Gobierno galo.

La Comisión Europea ha evitado confirmar a preguntas de Europa Press las conversaciones con la segunda compañía y se ha limitado a recordar que las únicas negociaciones confirmadas para la compra de dosis de vacunas de cara al futuro son las que las autoridades comunitarias han iniciado para adquirir 1.800 millones de dosis a Pfizer y BioNTech.

Fue la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien anunció la apertura de las negociaciones con la farmacéutica estadounidense y el laboratorio alemán, con las que la UE pretende cubrir las necesidades de vacunas identificadas para 2022 y 2023.

Bruselas considera que el suero desarrollado por BioNTech y Pfizer es la "columna vertebral" de la campaña europea de vacunación, pero no ha descartado que también vaya a abrir negociaciones con otras empresas como Moderna, cuya vacuna también se basa en la tecnología del ARN mensajero, o ARNm,

Aunque se trata de la preferida por las autoridades comunitarias, la Comisión Europea tampoco ha cerrado la puerta a que su estrategia de vacunación para los próximos años incluya también vacunas basadas en otras teconologías como las que utilizan virus atenuados.