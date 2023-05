Francia.- Le Pen defiende la legalidad del préstamo con un banco ruso en 2014 para su partido: "No firmé con Putin"

La ultraderechista francesa Marine Le Pen ha defendido este miércoles el préstamo de nuevo millones de euros que recibió su partido por parte de un banco ruso hace ahora casi 10 años. "Firmé con una entidad bancaria, no con Vladimir Putin", ha querido zanjar la líder de Agrupación Nacional.

"La llegada de aquel préstamo no ha cambiado ni un ápice nuestra posición y nuestras ideas sobre geopolítica", ha respondido visiblemente alterada ante las preguntas de una comisión de investigación en la Asamblea Nacional, en París.

"Firmé un préstamo con un banco, no con Vladimir Putin (...) eso no me compromete a nada", ha enfatizado Le Pen, quien ha vuelto a denunciar ser víctima de una "cruel" campaña para desprestigiarla, informa el diario 'Le Parisien'.

"No tenemos nada que reprocharnos en este asunto. Este préstamo es perfectamente legal, perfectamente verificado", ha dicho Le Pen, quien ha asegurado que desconocían que los responsables de la entidad fueran cercanos al Kremlin y que tampoco habló sobre ello cuando se reunió con Putin en 2017.

Al igual que ya hiciera en anteriores ocasiones, Le Pen se ha defendido asegurando que ante las dificultades económicas del partido tuvo que solicitar aquellos fondos a esa entidad bancaria rusa después de que ninguna francesa o europea accediera a facilitárselos.

"Nunca logramos obtener el más mínimo préstamo de un banco francés o europeo, a pesar de las 200 cartas a entidades bancarias. Es en estas condiciones nos vimos obligados a buscar un préstamo en el extranjero. Entonces elegí el banco checo-ruso en lugar de uno iraní o chino", ha defendido.

Antes de que el partido fuera rebautizado como Agrupación Nacional en 2017, tres años antes el Frente Nacional recibió un préstamo de una entidad financiera de capital ruso y checo, el First Czech Russian Bank, un hecho que ha sido utilizado en su contra por sus rivales políticos, entre ellos el presidente Emmanuel Macron.

Aquel préstamo estuvo muy presente durante la campaña de las presidenciales del año pasado cuando Macron aprovechó la coyuntura de la guerra de Ucrania para lanzarle acusaciones sobre su supuesta afinidad con el presidente Putin.

Esta comisión de investigación se celebra a petición del propio partido de Le Pen, que solicitó comparecer a finales de 2022, en lo que parece un intento de atajar las acusaciones y las sospechas que sobrevuelan por la supuesta injerencia rusa en Francia a través de Agrupación Nacional.