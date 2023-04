Francia.- La oposición francesa acusa a Macron de estar "desconectado" de la ciudadanía

Distintos partidos de la oposición han cargado este lunes contra el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que defendiera como "necesaria" la reforma de las pensiones y le han acusado de estar "desconectado" de la ciudadanía.

Por su parte, el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha indicado en la citada red social que Macron se encuentra "fuera de la realidad". "Asume el robo de dos años de libertades. Las cacerolas suenan más certeras", ha sentenciado, aludiendo a las más de 300 caceroladas que se han producido durante su discurso.

La líder del partido opositor Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, ha afirmado en su perfil de Twitter que Macron, en vez de "restablecer el vínculo" con la ciudadanía, ha vuelto a "darles la espalda e ignorar su sufrimiento".

"Esta práctica de ejercer el poder de forma desconectada, solitaria y obtusa marca la continuación de un quinquenio de desprecio, indiferencia y brutalidad que tendrá que salir tras (acudir a) las urnas", ha señalado, en referencia a unas futuras elecciones en el país.

El presidente de Los Republicanos, Eric Ciotti, también se ha pronunciado al respecto en Twitter, asegurando que no hay "nada nuevo". "El método (de Gobierno) no cambia con objetivos loables si no hay el menor cuestionamiento (a las decisiones tomadas)", ha sentenciado.

Del lado del Partido Socialista, su secretario general, Olivier Fauré, ha acusado a Macron de ser un "presidente incendiario". "Desde el palacio de los empantanados, el presidente pirómano promete 100 días para apagar el fuego que alimenta a diario", ha dicho en su perfil de Twitter.

Macron ha prometido en un discurso a la nación "cien días de apaciguamiento" con mejoras laborales, el control de la migración y un refuerzo del sistema judicial tras semanas de contestación social contra una reforma que el mandatario ha tildado de "necesaria".