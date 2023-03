Francia.- El alto tribunal francés prohíbe extraditar a Italia a diez antiguos miembros de las Brigadas Rojas

La Corte de Casación de Francia, el tribunal de mayor instancia, ha rechazado un nuevo intento de las autoridades italianas para extraditar a diez antiguos miembros de las Brigadas Rojas, considerada organización terrorista.

El fallo sostiene que estas personas, declaradas culpables 'in absentia' en Italia por delitos de terrorismo entre 1983 y 1995, llevan hasta 40 años viviendo en Francia y se han integrado profesional y socialmente por lo que la extradición "causaría un daño desproporcionado a su derecho a la vida privada y familiar".

Italia exigió su extradición en 2020, para que pudieran cumplir la pena que se les impuso entonces por sus actividades durante la década de 1970 y 1980, los llamados "años de plomo", en el que esta organización de extrema izquierda operaba.

Ya en 2022, un tribunal de apelaciones rechazó estas solicitudes al considerar que estas personas no solo habían roto todo vínculo con Italia y estaba integrados en un nuevo país, sino también porque además la ley italiana no ofrece garantías, pues muchos de ellos fueron declarados culpables 'in absentia' y sin haber tenido la oportunidad de defenderse en un nuevo juicio.

Con esta decisión se pone fin a una disputa entre Francia e Italia que data de varias décadas y que pareció haberse reavivado cuando el presidente galo, de manera sorpresiva, permitió que estas diez personas fueran detenidas en abril de 2021.

Las Brigadas Rojas se formaron en Milán en la década de los 70, en el marco de los golpes de Estado fascistas en Chile y Grecia y ante el temor de que algo parecido se produjera en Italia. Suyo es el mediático e influyente secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978. Si bien todo lo que rodea a su muerte sigue sin estar claro a día de hoy.

Francia se convirtió en principal refugio de mucha de estas personas que durante años formaron parte de las Brigadas Rojas, después de que a mediados de los 80, el entonces presidente francés, Francois Mitterrand, les ofreciera asilo político a cambio de renunciar a la violencia.