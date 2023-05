El fotógrafo y buceador Ángel Fitor lleva a Rambleta los problemas que asfixian al Mediterráneo

La fotografía exhibirá sus armas en Rambleta a partir de este viernes 12 para mostrar al público la belleza oculta que atesora el mar Mediterráneo y algunos de los problemas que lo asfixian. El centro cultural de València acogerá la exposición del reconocido fotógrafo y buceador profesional Ángel Fitor 'Mare Lucidum. Prosa y verso del Mediterráneo insondable', una muestra con un importante componente de responsabilidad social que pone en valor el respeto por el mundo submarino.

Compuesta por una veintena de imágenes inéditas captadas por la cámara del alicantino y comisariada conjuntamente por Casa Mediterráneo y la Universidad de Alicante, 'Mare Lucidum' es una invitación a la fascinación por la fascinación, y a la reflexión por el placer del saber, en palabras de su autor, ante el enorme desconocimiento de las criaturas que habitan el Mediterráneo, al tiempo que lanza una llamada de atención sobre la alarmante degradación de este grandioso entorno natural.

Es también un trabajo recopilatorio de algunas de las fotografías que han dirigido, modelado y construido la carrera de Ángel Fitor durante casi tres décadas de vocación desmedida por dar voz a un mar con frecuencia mal tratado y comprendido, resalta el espacio.

Este viernes, a las 19 horas, Rambleta inaugurará en su sala de exposiciones esta extraordinaria muestra fotográfica que se podrá visitar hasta el 31 de agosto. El acceso será gratuito hasta completar aforo con invitación descargable en la web.

Fitor es fotógrafo, fotoperiodista, buceador profesional y naturalista especializado en medio marino desde finales de los ochenta. Su trabajo fotográfico ha ilustrado publicaciones internacionales de todo formato, incluyendo cabeceras editoriales como The Guardian, New York Times, GEO Magazine, Smisthsonian Magazine, y National Geographic Magazine. Sus imágenes han sido reconocidas en certámenes como World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year, National Geographic Photo Contest o Sony World Photography Awards.

En 2021 fue nombrado Fotógrafo de Naturaleza Europeo del Año por la Sociedad Alemana de Fotografía de Naturaleza. Cuenta con amplia experiencia como jurado fotográfico y asesor para el célebre Wildlife Photographer of the Year, organizado anualmente por el Museo de Historia Natural de Londres, así como para otros festivales internacionales de fotografía. En 2022 fue nombrado Embajador del Programa Alumni de Talento Global de la Universidad de Alicante, institución en la que se formó como biólogo marino. En 2022, la revista Forbes lo situó en el puesto séptimo en su lista de los 50 españoles más premiados.