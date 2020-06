Foro presenta una querella criminal contra Álvarez-Cascos por presuntos delitos continuados de apropiación indebida

La Comisión Directiva de Foro ha acordado su expulsión del partido

El secretario general de Foro y su portavoz en la Junta General, Adrián Pumares, ha confirmado que la dirección del partido ha decidido presentar una querella criminal contra su fundador, el expresidente del Principado de Asturias y exlíder de la formación, Francisco Álvarez-Cascos, por unos presuntos delitos continuados de "apropiación indebida y de administración desleal".

En declaraciones remitidas a los medios este sábado, Pumares ha señalado que "una vez revisadas las cuentas y la documentación del partido" se considera que "hay indicios más que razonables de presuntas irregularidades, de presuntos delitos" y, por tanto, han decidido, "como cualquier partido que pretende ser ejemplar en la sociedad", ponerlo "en conocimiento de la justicia".

"Lo que resulta evidente, aunque respetemos profundamente la presunción de inocencia, es que desde el punto de vista moral, político, ético y estético los actos cometidos por Francisco Álvarez-Cascos no tienen justificación posible", ha apuntado.

Por ello, explica Pumares, la Comisión Directiva de Foro ha acordado la expulsión del partido de Álvarez-Cascos, quien también fuera alto cargo del PP y ministro con el presidente José María Aznar. "Nuestro objetivo es ser ejemplares. La responsabilidad de cualquier partido político es ser ejemplar, y comportamientos como los de Francisco Álvarez-Cascos no tiene cabida no ya en Foro sino que no tiene cabida en ningún partido político democrático", ha remarcado.