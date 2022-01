Foro pide retrasar hasta 2023 la nueva tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad

El concejal del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia Castañón, ha trasladado a la Comisión de Movilidad una iniciativa, en forma de ruego para pedir que se retrase la implantación de la tarjeta municipal para personas con movilidad reducida hasta 2023, y que durante 2022 se realice una campaña informativa a través de todas las asociaciones nacionales de personas con discapacidad.

Desde Foro se solicita además que esa nueva tarjeta se pueda obtener por cualquier persona con movilidad reducida que resida o trabaje en Gijón, independientemente de su lugar de residencia o trabajo dentro del municipio, ya que otorga derechos de estacionamiento generales en lugares donde ni se trabaja ni se reside, por lo que no cabe tal discriminación zonal a la hora de su concesión.

El edil forista Pelayo Barcia ha recordado que "durante la tramitación de la Ordenanza de Movilidad, el concejal delegado del ramo, Aurelio Martín, prometió en reiteradas ocasiones que se pondría en marcha una campaña de comunicación al objeto de alertar sobre sus efectos".

Foro pretende además evidenciar "la contradicción" de esta nueva tarjeta, ya que, según Pelayo Barcia, "se otorga a las personas con movilidad reducida que residan o trabajen en alguna zona regulada de Gijón, pero les permite estacionar en todas las zonas reguladas. Mientras, a cualquier otro gijonés, que no resida en dicha zona regulada no se le concede esa opción. Esto supone que un gijonés con movilidad reducida que viva, por ejemplo, en el barrio de la Arena, podrá obtener la tarjeta, que le permitirá aparcar sin obtener el ticket en otra zona distinta a la que reside, pero uno que viva en barrios limítrofes sin estacionamiento regulado, El Bibio o El Coto, por poner algún ejemplo, no podrá obtener la tarjeta y tendrá que extraer el ticket cada vez que aparca en alguna zona regulada de Gijón".

"Por tanto, el hecho de residir o trabajar en una zona determinada otorga unos privilegios generales, que no se ciñen exclusivamente a una zona concreta, por lo que se está creando una clara discriminación injustificada", concluye el concejal forista.