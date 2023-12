Foro dará su apoyo a las cuentas tras lograr que "se de carpetazo definitivo al intercambiador de Gijón"

El secretario general de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha celebrado este jueves que su partido haya logrado "ser muy influyente" en el proyecto de Presupuestos al que darán su voto afirmativo. Lo harán después de lograr este mismo jueves que en dicho proyecto "se de carpetazo definitivo al intercambiador del Humedal en Gijón" al incorporarse al dictamen una enmienda de su grupo que ha contado con el apoyo de PSOE, IU y la diputada del Grupo Mixto electa por Podemos. PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

"Hoy hemos logrado acabar con una duda que había para Gijón y dar carpetazo al intercambiador del Humedal", ha dicho Pumares que ha añadido que mantener ese proyecto "hacía muy, muy difícil cualquier apoyo y acuerdo respecto a las cuentas para 2023". Por ello ha celebrado que la enmienda cuenta con "una amplia mayoría" del Parlamento.

Ha indicado Pumares que los fondos que iban destinados al intercambiador se destinarán a proyectos de movilidad pero dando carpetazo a ese proyecto. "De todos modos si los Fondos europeos se usan para proyectos claramente lesivos para Asturias es mejor que no se usen, no podemos caer en el error de que por gastar esos fondos se usen para cuestiones que no son interesantes para la ciudadanía", ha insistido.

Así las cosas Pumares ha incidido en que el que mañana se aprobará "no es el proyecto de Presupuestos que gustaría a Foro Asturias porque no cree que afronte los grandes retos de Asturias", pero ha manifestado que "también es cierto que han logrado cambios en la buena dirección consiguiendo ser "muy influyentes en estas cuentas".

Ha puesto como ejemplo los cambios logrados en materia de fiscalidad o la inclusión en las cuentas de una partida para iniciar los estudios para el proyecto del desdoblamiento del Corredor del Nalón; así como el compromiso logrado para la puesta en marcha de la Ley de Mecenazgo.

"Por todo esto mañana vamos a dar el voto favorable al proyecto de Presupuesto a sabiendas de que falta muchísimo por hacer y dejando claro que estaremos muy vigilantes", ha indicado Pumares.