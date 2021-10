Foro critica que "no respeten el sentir mayoritario" de la Comisión del Muro

"Retuerce la realidad para amoldarla a lo que ella considera bueno para la ciudad", dice Ciudadanos de la alcaldesa

El portavoz de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha mostrado su sorpresa a que algunos miembros de la Comisión del Muro "no respeten el sentir mayoritario, revelado por los resultados de la encuesta, que marca como prioridad recuperar un carril en cada sentido para el tráfico".

Asimismo, ha llamado la atención sobre las críticas de la alcaldesa gijonesa, Ana González, a un Colegio Profesional, como es el de Arquitectos, responsable de esta Comisión.

"O quizá no sorprenden tanto, ya sabemos que quien no opina como ella no tiene sitio hoy en Gijón", ha señalado, según una nota de prensa de Foro.

A este respecto, Martínez Salvador ha incidido en que cuando se confía en un organismo profesional independiente, "ha de tenerse la altura de miras suficiente para respetar su trabajo y sus conclusiones, lo contrario es una nueva muestra del sectarismo más patético al que en Foro Asturias nos negamos a aceptar".

Al tiempo, ha remarcado que no quieren "dejar de catalogar de absurda idea del gobierno local de mantener un carril para los vehículos en el Muro".

Para él, o hay tráfico o no lo hay, a lo que ha indicado que la situación actual "no es más que un parche que no deja contento a nadie".

Sobre esta cuestión, ha reiterado la posición de Foro acerca de que en los 40 metros de anchura que tiene el Muro hay espacio "suficiente" para aumentar los espacios peatonales; mantener el carril bici, ensanchar la acera del frente edificado, y recuperar el doble sentido de circulación con un carril en cada sentido.

SECTARISMO

Por otro lado, desde Ciudadanos también se ha considerado que visto lo ocurrido en la Comisión Especial sobre el Muro de San Lorenzo, "vemos una vez mas el sectarismo del Gobierno del PSOE-IU y las formas autoritarias de tomar decisiones", ha indicado, en nota de prensa, el portavoz de la formación naranja José Carlos Fernández Sarasola.

Este ha sostenido que si las conclusiones no son del "agrado" de la alcaldesa, "se retuerce la realidad para amoldarla a lo que ella considera bueno para la ciudad", ha asegurado, de la que ha indicado que es "la única que tenía claro que lo que tenía que salir de esta comisión es un carril de circulación, o mejor, ninguno".

"Lo que hay hoy en el Muro es una auténtica chapuza, una chapuza que va a eternizarse, pues no hay ninguna intención de hacer un proyecto para este mandato", ha señalado Sarasola, quien ha aventurado que la reforma integral de toda la zona no es barata, y si lo es, "malo para todos los gijoneses pues tendríamos algo parecido a lo que hay hoy: el cascayu 2".

Con todo, ha conminado a la alcaldesa a que no eche balones fuera culpando a la oposición o al Colegio de Arquitectos y que asuma su responsabilidad. A esta le ha recordado que fue el Gobierno local quien decidió que fuera el Colegio de Arquitectos el que dirigiera esta Comisión.

"Creo que ha realizado un buen trabajo en esta Comisión, máxime cuando estamos hablando de una labor complicada debido al ambiente que se ha creado en la opinión pública", ha defendido sobre el papel del Colegio de Arquitectos.

Ha reivindicado, al tiempo, que todas las personas que estaban en la Comisión ·somos adultos y con capacidad de entender y comprender toda la documentación aportada, y con base a ello tomar decisiones".

"Pero parece que no debe de ser así, que tener una opinión diferente a la de Ana González es tratar de manipular", se ha quejado.

A su modo de ver, lo ocurrido es reflejo de lo que pasa en la sociedad gijonesa, que hay dos planteamientos: un carril como está ahora mismo o un carril por sentido, como propone, entre otros, Ciudadanos. Sobre ello, ha indicado que hubo una pequeña mayoría, que puede no hacer significativo el resultado, que se decantó por un carril por sentido, según él.

Ha afirmado, además, que si el resultado hubiera sido otro, "hoy veríamos las enormes alabanzas de Ana González al excelso trabajo del Colegio de Arquitectos, sin embargo, hoy lo añadió a su lista negra, la misma en la que ya figura el Foro de la Movilidad", ha recriminado a la regidora gijonesa.