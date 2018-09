Forn: "Tenemos que crear unas condiciones favorables para el diálogo"

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha apostado por "crear unas condiciones favorables para hacer posible el diálogo" entre Gobierno y Generalitat, aunque ha dejado claro que debe ser sin "límites" y "sin obviar que una gran mayoría de catalanes son favorables al derecho a decidir".

En una entrevista publicada por "La Vanguardia", a partir de un cuestionario enviado a la prisión en la que Forn se encuentra encarcelado preventivamente, el exconseller dice que no se arrepiente "de nada", porque "para cambiar las cosas hace falta sacrificio" y añade: "Nadie nos dijo que la libertad sería regalada".

Sobre la situación política actual, Forn considera que "es hora de darnos un tiempo para el diálogo" y subraya: "Tenemos que crear unas condiciones favorables para hacerlo posible. Cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, afirmaba que Cataluña necesitaba soluciones políticas. A estas alturas no sabemos en qué se concretan".

A su juicio, el presidente del Gobierno "no puede obviar a una gran mayoría de catalanes que son favorables al derecho a decidir, ni lo que pasó el 1-O y el 21-D" y "cualquier proceso de diálogo tiene que estar abierto a hablar de todas estas cuestiones, por lo que considera que "no podemos poner límites al diálogo".

El exdirigente, que ha dejado claro que siempre se ha posicionado "a favor del diálogo y el consenso", ha opinado que "sería un error muy grande que el Gobierno no permitiera un referéndum".

Forn ha dicho que espera una condena "absolutoria" y ha criticado que lleve "casi once meses en prisión sin haber sido juzgado", algo que cree que "responde más a una voluntad de escarmiento que al deseo de impartir justicia".

Pero en caso de que la sentencia fuera condenatoria, preguntado sobre si convocar elecciones sería una salida, Forn ha admitido que de ser así no se puede "descartar ningún escenario", aunque a día de hoy él es "partidario de agotar la legislatura".

Por otro lado, el diario "Ara" ha publicado un avance editorial del libro "Escritos desde la cárcel", un dietario escrito por Forn en prisión y que será publicado el día 20 de septiembre.

En él, Forn confiesa su "miedo" al entrar por primera vez a la cárcel de Estremera, en Madrid, o califica de "infernales" los traslados desde la prisión: "He tenido una sensación muy extraña al circular por coche por el centro de Madrid, esposado. Creo que tardaré mucho tiempo en volver como turista. No olvidaré fácilmente esta experiencia humillante", escribe.

También constata, por ejemplo, su "rabia, impotencia y desolación" cuando nueve miembros del Govern son procesados por rebelión y algunos de ellos deben volver a ingresar nuevamente a prisión: "Todo esto es tan injusto y desproporcionado, tan fuera de lugar...".

Forn, que considera evidente que son "rehenes" -"pagaremos por los que estamos y por los que no están", dice-, señala que, a pesar de estar de acuerdo con el acercamiento a cárceles catalanas, este hecho no debe "interpretarse como una concesión": "No tolero que sirva para lavar la cara a los que han aplicado el 155 o a los que han mirado para otro lado cuando el Gobierno catalán fue encarcelado".