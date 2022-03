Formoso responsabiliza a Feijóo de "autorizar la involución" del pacto con Vox, que causa "estupefacción" al PP europeo

El secretario xeral del PSdeG escenifica la "unidad" del socialismo gallego en una reunión con los cuatros líderes provinciales

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, responsabiliza al presidente de la Xunta y candidato a presidir el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de "autorizar la involución" del pacto entre Partido Popular y Vox en el Gobierno de Castilla y León, una decisión que provoca "estupefacción" entre los populares europeos.

En una comparecencia en Santiago, en la que ha escenificado la "unidad" del socialismo gallego en compañía de los cuatros líderes provinciales recientemente elegidos, Formoso ha dejado claro que el papel del PSdeG será "frenar" esa "involución que está proponiendo Alberto Núñez Feijóo al resto del Estado" con su pacto con Vox.

Así, apunta a Feijóo como responsable de permitir que se ampare a "una formación que pone en tela de juicio lo valores que más defiende la sociedad gallega", entre lo que ha citado la igualdad entre hombres y mujeres, que "están en riesgo con la autorización" del futuro presidente de los populares en España.

Al respecto, alerta de los riesgos que provoca que "Vox gestione áreas de gobierno en Castilla y León" en cuestiones como los matrimonios entre mismos sexos y la ley de eutanasia.

"GALICIA NECESITA UN PRESIDENTE QUE ESTÉ PRESENTE"

De tal forma, González Formoso ha advertido de que Galicia "necesita un presidente que esté presente". "No compartimos esa fotografía de compatibilidad de estar en las Fallas ayer en Valencia mientras los pescadores están amarrando la flota por dificultades económicas", recrimina.

Igualmente, no comparte "estar en La Palma mientras los agricultores gallegos y gallegas están aparcando sus tractores por dificultades económicas". También afea la "gira autonómica" de Feijóo en vez de sentarse con los transportistas.

"Si no lo hace la Xunta de Galicia, si no lo hace el PPdeG, lo va a hacer el Partido Socialista de Galicia", deja claro el líder del PSdeG. Remarca que se prepara una batería de medidas que sirvan de plan de choque.

Por todo ello, insiste en emplazar a Feijóo a que "se comprometa con su país" y "dé prioridad a su país" por encima de "opciones personales".

Preguntado sobre las declaraciones de Núñez Feijóo en las que culpa al PSOE del pacto entre PP y Vox en Castilla y León, Formoso advierte de que "no caben ambages ni ambigüedades", pues "hay que decir no".

"El presidente del Partido Popular europeo, no el presidente de la agrupación de Barbadás, As Pontes o Tui, considera que esta autorización por parte de Alberto Núñez Feijóo es una mala noticia para la democracia, que espera que no se extienda a otras comunidades; por tanto, nada más que decir", asevera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

UNIDAD

Los socialistas gallegos han celebrado la primera reunión tras los procesos orgánicos provinciales, en la que Formoso ha reivindicado la "unidad". A esta cita han acudido los cuatro secretarios xerais: David Regades (Pontevedra), Bernardo Fernández (A Coruña), José Tomé (Lugo) y Rafael Villarino (Ourense).

También han estado el secretario de Organización, José Manuel Lage Tuñas; Alberto Varela, encargado de Política Municipal; y la vicesecretaria xeral, Lara Méndez.