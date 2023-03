Formoso (PSdeG) llama a los socialistas gallegos a "remangarse" de cara al 28M, "el primer campo de batalla"

El Comité Nacional del partido ratificaba este sábado las candidaturas de los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha hecho un llamamiento a los socialistas gallegos a "remangarse" de cara a la cita con las urnas del próximo 28 de mayo, las elecciones municipales, que ha señalado que serán "el primer campo de batalla".

"Por eso os pido que nos fijemos en las municipales, que nos remanguemos, que no dejemos de hablar en las tascas, que estemos con la gente, que demos la cara municipal, en los cuarteles electorales, en los mítines y que hagamos el mejor socialismo posible", ha insistido el líder de los socialistas gallegos.

El dirigente del PSdeG ha lanzado este mensaje a los suyos durante su intervención en el arranque del Comité Nacional de los socialistas gallegos, máximo órgano entre congresos que este sábado se ha celebrado en Santiago de Compostela.

A la cita han acudido cargos como el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; los alcaldes de Santiago, Ferrol, Lugo y A Coruña; así como diputados autonómicos y nacionales, entre otros.

Ante los suyos, González Formoso ha comenzado su intervención entre aplausos destacando que lleva "un año recorriendo Galicia" como secretario xeral. Un año en el que, "junto a compañeros de la dirección nacional, militantes, portavoces, concejales, alcaldes y militantes" ha asegurado que ha levantado cada día "la bandera del socialismo en Galicia".

En esta línea, ha agradecido a todos ellos que reconozcan a un partido que "es capaz de soñar de noche, pero de hacer de día lo que sueña de noche". "El PSOE es eso, una mezcla de sueños y de realidades, de sueños y de gestión", ha proclamado.

Así, ha reconocido que les toca hacer socialismo "en un contexto complejo", por lo que tendrán que "redoblar esfuerzos personales y orgánicos" para "darle fiabilidad a la ciudadanía". En este sentido, ha manifestado que les toca "ser capaces de transmitir certezas en un contexto internacional endiablado, en permanente cambio".

GUERRA DE UCRANIA

Ante esta situación, el secretario xeral ha aprovechado para poner en valor el papel del Gobierno socialista con respecto a la guerra de Ucrania. En este sentido, Formoso ha subrayado que el conflicto bélico ha servido para "marcar quién" son como formación. "No somos sargentos chusqueros", ha relatado, antes de señalar que el PSOE "no engaña a la sociedad" para entrar en una guerra "como hizo el PP".

Sobre la posición del BNG ante la guerra, el líder del PSdeG ha criticado que "cuando hay un ansia imperialista", "no hay una condena unánime en el Parlamento porque el BNG dice que no".

"El BNG vive en las antípodas, en los 80, cuando Reagan ocupaba un puesto en la OTAN. Hoy la OTAN es otra cosa. Hoy hablamos de libertades, que Europa se juega mucho. Somos socialdemocratas, no proliferamos la guerra. No nos gusta mandar allí a los Leopard, no nos gusta mandar soldados, pero si esa batalla hay que darla por la libertad, lo tenemos que hacer", ha aseverado.

RUEDA, "AUSENTE"

Además, ha lamentado que Galicia tenga "un presidente ausente" y que se encuentra en "su cueva" y "absolutamente ajeno a la realidad social y política de este país". "Solo sale de la cueva para atacar a los servicios públicos", ha reprochado.

Al pronunciar la palabra "ausente", Formoso también ha mandado un mensaje al presidente del PP nacional, el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo: "Ausente, señor Feijóo, no autista. Ausente significa no estar, no existir en una circunstancia determinada. Autista no es estar ausente. Autista es una disfunción neurológica. Apréndalo, Feijóo, respete una enfermedad que afecta cada vez a más niños en nuestro país".

Aún sobre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el socialista lo ha comparado con "Radio Maria", para añadir a continuación que "eso es lo que tenemos en la presidencia de la Xunta de Galicia".

Para Formoso esta "ausencia" es "grave" cuando "los grandes sectores estratégicos" piden "auxilio" o cuando los presupuestos no cuentan con "alguna partida que signifique una señal de esperanza".

Además, en su discurso, Formoso también ha reivindicado que Galicia tiene que estar en el debate de "los asuntos que pueden cambiar la realidad" y debe "ser protagonista". Por eso, ha señalado que deben ser "garantistas" y trabajar para "ir en línea con la Unión Europea", por lo que apuestan por "un pacto eólico en el que estén incorporadas todas las sensibilidades".

"Galicia no puede renunciar a una energía alternativa que Europa nos pide y que puede ser la cuna tecnológica", ha subrayado.

"ACCIÓN" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Ante la "inacción" del Gobierno gallego, Formoso ha puesto en valor un gobierno "muy activo" como el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha destacado su papel durante la pandemia con "una implicación con el país que quedará para los anales de la historia". "Podemos estar muy orgullosas del papel del PSdeG en el peor momento de la historia de este país", ha defendido.

Así, ha celebrado que el Gobierno central haya sido "capaz de poner encima de la mesa" medidas que Europa "no adoptaba y que hoy las auspicia y las copian todos los países europeos". Como ejemplo, ha mencionado las rebajas del IVA o la gratuidad de los trenes de media distancia.

También ha hecho referencia en su discurso a la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', sobre lo que ha reconocido que a la ciudadanía "hay que reconocerle los hechos" y "contra un error, hay el acierto de rectificar".

"PRIMER CAMPO DE BATALLA"

Con estas cartas sobre la mesa, Formoso ha instado a los suyos a "pelear en todas las batallas" y ha apuntado que "el primer campo de batalla" son las municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

"Un campo de batalla que los socialistas conocemos bien", ha sostenido, ya que tienen "una perfecta conciencia" de que se juegan "ser o no ser". Además, ha indicado que los comicios locales son "una realidad que puede cambiar otras realidades".

En este sentido, ha explicado que "la realidad" les dice que cuando les va bien en las municipales, "la sociedad cambia el gobierno autonómico y generales". "El PSOE apuesta por el municipalismo", ha insistido, porque "quién no presta atención al mundo municipal, languidece".

"Por eso Podemos nunca le prestó atención al mundo municipal, que es como no prestarle atención a la sociedad, y languidece; por eso Vox nunca le prestó atención al mundo municipal, que es como no prestarle atención a la sociedad, y languidece", ha recalcado.

El Comité Nacional del PSdeG ratificaba este sábado las candidaturas de la formación en los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes a las elecciones municipales.

La aprobación de las pendientes se delegará en la comisión nacional de listas. El proceso interno de aprobación de las candidaturas culminará el 18 de marzo con la celebración del Comité Federal del PSOE.