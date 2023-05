Formoso crítica la "bajeza moral" de Feijóo por acudir a Galicia a hablar de ETA para hacer campaña

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha criticado la "bajeza moral" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por acudir a Galicia a hablar de ETA para hacer campaña electoral.

En un acto junto al alcalde de Ortigueira y candidato socialista a la reelección, Juan Penaban, Formoso ha sostenido que utilizar a la banda terrorista para hacer campaña electoral, después de las víctimas que le costó el terrorismo a España, indica "bajeza moral".

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha advertido que son los propios familiares de las víctimas los que le están afeando al PP que utilice su dolor para "rascar unos votos", como hace "Vox", y ha señalado que el país "aspira a un gobierno liderado por una formación política que tenga la capacidad de llegar al gobierno con limpieza".

Asimismo, ha criticado que hable precisamente de la indignidad "un presidente que no fue digno con Galicia cuando cerró 138 colegios, dejó marchar a 75.000 jóvenes regalándoles una maleta y que redujo la atención primaria a la mínima expresión y provocó listas de espera donde nunca las había habido".

"El mismo Feijóo", ha dicho, que escogió Lugo para desembarcar en Galicia de la mano de "su compañera, la de los bulos, que utilizó los anónimos" para ejercer una política de la que Formoso ha renegado para reclamar la "política en positivo, sin embarrar el campo político". Así, ha aludido a la candidata del PP a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, por estar detrás de los "anónimos" presentados en la Fiscalía contra el entonces líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG ha defendido el proyecto de los socialista, que ha definido como la "columna vertebral política y social" de España y también de Galicia, y que nunca va a anteponer los intereses partidistas electorales a los intereses del país". Un proyecto avalado por la gestión de las 113 alcaldías que encabezan en las que "tienen por bandera la protección social, la creación de empleo y el compromiso con los pueblos y ciudades".

Además, recuerda que los socialistas gallegos gobiernan al 60% de la población gallega con una aspiración que, ha dicho, "no va a cambiar porque desembarquen Feijóo ni Alfonso Rueda en cada pueblo de Galicia". Así, ha advertido que, pese a la campaña desplegada por el PP, "la ciudadanía es perfectamente consciente de que lo que no se hizo en cuatro años no se hace en 15 días".

En este sentido, ha puntualizado que "las carreteras que no se hicieron, los hospitales que nos se reformaron, la atención primaria que no se atendió, las depuradoras que no se pusieron en marcha y los colegios que se cerraron no se van a abrir en 15 días".

Además, ha defendido el proyecto socialista que "se llama Galicia", dirigido a "ilusionar el país" frente a la gestión del PP "anticuada, de renuncia al talento, a la juventud, a la ciencia y al conocimiento".

ORTIGUEIRA COMO EJEMPLO

Formoso ha puesto la gestión del ayuntamiento de Ortigueira como ejemplo de la capacidad de los alcaldables socialistas, en este caso a Juan Penabad.

El propio regidor y candidato a la reelección ha recordado la trayectoria desde su llegada a la Alcaldía en 2015, cuando impuso la "transparencia" en la gestión para afrontar un plan de ajuste que se prolongó hasta julio de 2022, cuando situaron la deuda viva del Ayuntamiento a cero con el único apoyo de la Diputación de A Coruña.

Por el camino, ha señalado, tuvieron que afrontar dos años de pandemia centrados en ayudar a los vecinos y a los comercios, frente a un PP que los "machacó" al renunciar a asumir sus competencias en Dependencia, que tuvo gestionar el propio ayuntamiento.