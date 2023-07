Formoso apela al "voto útil" al PSOE y pide a Feijóo aclarar en Galicia tendrá un vicepresidente "negacionista"

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha hecho un llamamiento a "aglutinar el voto útil en una bandera y un capitán de barco que sea el PSOE", dirigido por Pedro Sánchez como único camino, dijo, para que "se imponga un programa político de la ultraderecha".

Antes de participar en una comida en Barro (Pontevedra) con la militancia y varios candidatos socialistas al Congreso y al Senado --como David Regades--, el responsable socialista emplazó a "no desperdiciar ningún voto", al respecto de lo que recordó que en las últimas generales hubo en Galicia 96.000 votos que fueron a formaciones de izquierda que no obtuvieron representatividad.

Así, llamó a la movilización "de todo el pueblo gallego" para que el 23J haya "un gobierno progresista que garantice los derechos de las mujeres, de los pensionistas y de las clases medias". "En el momento más crítico de la historia" y frente a la "UTE de un PP y Vox en blanco y negro, que quieren hacer retroceder 40 años los derechos de los trabajadores, de los pensionistas y también de la cultura".

"Después no lloremos y no tengamos que llenar las calles de manifestaciones que no valdrán de nada", ha advertido Formoso, quien también se dirigió al ex presidente de la Xunta y actual candidato del PP para que aproveche su visita a Galicia este fin de semana para "aclarar" que su propuesta de gobierno "incluye un vicepresidente que niega el cambio climático, que niega la igualdad de derechos de las mujeres y hombres y que niega el proyecto europeo".

Tras recordar los acuerdos con la extrema derecha en Baleares, Murcia o Canarias, Formoso indicó que le está dando "un importante papel institucional a personas que pedía que la gente no se vacunara" contra la covid en plena pandemia.

Estas opciones "no coinciden con la mayoría social responsable", dijo Formoso, quien emplazó a atender el debate electoral del próximo lunes en el que el presidente del gobierno le explicará a millones de personas "lo que se ha hecho" durante el momento más difícil de la historia reciente.

FIESTA DEL PULPO DE MUGARDOS

Por otra parte, el número 1 de la candidatura al Congreso por A Coruña, José Miñones, tras acudir a Betanzos en la mañana de este sábado, se desplazó a Mugardos para participar de la Fiesta del Pulpo.

En un ambiente festivo y en conversación con los vecinos, destacó los avances sociales del Gobierno de Pedro Sánchez como "la revalorización de las pensiones, las ayudas al acceso a la Vivienda, la mejora del sistema de becas o la reforma laboral".