Forenses sospechan que la víctima del crimen de la Urbana fue estrangulada

Los médicos forenses creen que la hipótesis "más probable" es que el guardia urbano de Barcelona Pedro Rodríguez fuera estrangulado el día de su asesinato, un crimen que presuntamente cometió su novia Rosa Peral junto su amante Albert López, ambos miembros del cuerpo de la policía barcelonesa.

Así lo han sostenido ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona que juzga a Rosa y Albert por la muerte de Pedro en la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2017, en un caso cuyo máximo interrogante es precisamente descubrir la causa del fallecimiento.

Según los peritos que han declarado este lunes, la víctima fue probablemente estrangulada, lo que explicaría -han dicho- las dos fracturas en la base del cartílago tiroides que localizaron en los pocos restos que pudieron obtener.

Y es que el cadáver de Pedro fue calcinado en el maletero de su vehículo, al que prendieron fuego y abandonaron en las inmediaciones del pantano de Foix, por lo que solo se salvaron de las llamas algunos huesos muy deteriorados y unas prótesis de titanio con la numeración grabada que tenía implantadas en la espalda.

"El cuerpo estaba totalmente carbonizado y parcialmente destruido", han destacado los expertos, quienes han advertido que la "única razón" por la que no han podido averiguar con certeza la causa de la muerte es porque fue quemado.

"El fuego sirve para destruir evidencias, saber quién es y lo que ha rodeado esa muerte, el presunto agresor, los indicios...", han añadido los peritos, quienes han podido afirmar que Pedro "estaba muerto cuando lo metieron en el coche" y lo incendiaron.

El análisis minucioso de los restos del cuello de la víctima, la única estructura que podía facilitar "información clara", les ha permitido también concluir que hubo "una manipulación" en el mismo aunque desconocen si la lesión se produjo cuando todavía estaba vivo o cuando ya había muerto.

"En un cadáver reciente, esa fractura es un chivato, nos dice que hay una manipulación en el cuello", han indicado.

No obstante, la hipótesis de la estrangulación es "una sospecha, una posibilidad, no una certeza": "Lo único que podemos decir es que tenemos el cuello roto en unas zonas que para nosotros son muy características pero no podemos inferir que haya muerto por una manipulación manual", han aseverado.

Los peritos han descartado así otras conjeturas, como que Pedro fuera asesinado con una arma de fuego, una arma blanca, envenenado o mediante un traumatismo por la imposibilidad de practicar pruebas que así demuestren debido al deteriorado estado en el que encontraron el cadáver.

"El grado de destrucción al que se había llegado era tal que estaba todo negro y el hueso tiene una coloración blanca. Eso significa que sufrió altas temperaturas", han agregado para recordar que "lo lógico es pensar que se echó algún combustible" al cuerpo.