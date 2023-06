Ford se presentará al segundo Perte Vec y las inversiones para electrificar Almussafes se retrasan, según UGT

El sindicato cree que la llegada de vehículos eléctricos se producirá "más allá de 2026 seguro", aunque la empresa no ha trasladado plazos

Ford ha avanzado que presentará solicitudes para concurrir a las dos líneas de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), si bien en estos momentos está "retrasando" la toma de decisiones sobre las futuras inversiones para producir en la fábrica de Almussafes (Valencia) la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa y portavoz del sindicato mayoritario UGT, Carlos Faubel, después de reunirse este martes y miércoles en Colonia (Alemania) con la dirección europea de la multinacional.

Faubel ha detallado, como parte positiva de las reuniones, que la dirección europea ha trasladado al sindicato que presentará su candidatura para concurrir en el Perte VEC que prevé publicarse en julio, tanto para la línea general como para la específica de baterías, que está dotada de unos 873 millones de euros, con el objetivo de montarlas también en la planta de Almussafes.

No obstante, el presidente del Comité de Empresa ha indicado que aún "no hay decisiones tomadas con fechas" sobre las inversiones que tendrá que acometer la firma del óvalo para que la planta valenciana produzca la nueva plataforma de vehículos eléctricos de la compañía. Así, si bien estaba previsto que Almussafes empezase a fabricar estos automóviles a partir de 2025, Faubel cree que la llegada se producirá "más allá de 2026 seguro", aunque la empresa no ha trasladado plazos al sindicato.

En este sentido, UGT y la dirección de Ford se han emplazado a mantener una serie de reuniones a partir de septiembre para "analizar la situación". Las decisiones sobre inversiones llegarían en el último trimestre del año, según prevé el responsable del sindicato mayoritario. Faubel ha señalado que deben "esperar" a conocer lo que les traslade la compañía en estas reuniones para poder "hablar de plazos" de la electrificación.

Con todo ello, Faubel ha advertido que "sin duda hay un retraso en las inversiones": "No veo que en 2026 se pueda estar lanzando ningún vehículo", ha lamentado.

La valoración de Faubel sobre las reuniones mantenidas esta semana en Colonia es "positiva", pero "no se puede decir que está todo ya decidido" y habrá que esperar hasta el último trimestre del año para tener más información sobre las inversiones, ha concluido el dirigente sindical.

La semana pasada el sindicato mayoritario en Ford Almussafes instaba a la empresa a "tener en marcha las primeras inversiones que afiancen el futuro de la fábrica" antes de la primavera de 2024 y ante el cese de producción de la furgoneta Transit.

UGT recordó que en 2024 se dejará de fabricar este vehículo y lamentó no tener aún "certidumbre" sobre el impacto que esto tendrá en el empleo a partir de diciembre de 2023, una vez haya finalizado el ERE en vigor. En ese sentido, Faubel subrayó que, si la factoría "se queda solo con un modelo" --el Kuga--, "es importante saber ya más" sobre los planes de futuro y unas actuaciones que pensaban que "ya se tenían que estar produciendo para lanzar los vehículos eléctricos en 2024".