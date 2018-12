Forcadell transmite que "el camino es la paz, el diálogo y la no violencia"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en prisión preventiva, ha recordado hoy que "nuestro camino es el de la paz, el diálogo y la no violencia", según ha explicado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que la ha visitado esta mañana en la cárcel de Mas Enric en El Catllar (Tarragona).

Tras su visita, y mientras decenas de personas concentradas en la explanada situada frente a la prisión atendía al discurso de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, Torra ha leído una misiva de Forcadell mientras sostenía un micrófono y simultáneamente estaba conectado con un teléfono con los independentistas presos en las cárceles de Lledoners y Puig de les Basses.

Torra ha recordado que mañana visitará a Dolors Bassa en Figueres y el día de Navidad, a los presos de Sant Joan de Vilatorrada.

El president, que ha recalcado que le apetecía "mucho" ver a Forcadell "en estos días, en los que la echamos en falta", ha transmitido el mensaje que le ha facilitado la propia expresidenta del Parlament.

"Estoy convencida -ha dicho Torra verbalizando las palabras de Forcadell- de que al final nos encontraremos todos juntos en libertad. Os agradezco el civismo que demostrasteis el día 21. Una vez más habéis demostrado al mundo que sois un pueblo cívico, pacífico, amante de la paz y de la libertad. Éste es nuestro camino. No abandonéis nunca la bandera de la paz, del diálogo y de la no violencia".

Posteriormente, Quim Torra, que ha asegurado que el año próximo "será el año de la libertad", ha añadido que Forcadell "está bien" y que le ha pedido que "celebremos la Navidad por ella con nuestros amigos".

"Cuando vienes a verla sales con más fuerza y energía porque está fuerte, valiente y decidida en este juicio al que no irá a defenderse de nada y sí a acusar al Estado de lo que representa esta farsa judicial. Es una mujer excepcional", ha apostillado.

Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que también ha acudido a la prisión de El Catllar, ha insistido en "denunciar la injusticia en la que están todos los presos, y en especial Carme Forcadell".

En su opinión, "todas las prisiones son injustas, pero la suya es la más visible de cara a la comunidad internacional. Cuando les explicamos que la expresidenta del Parlament está en prisión por haber permitido un debate en el Parlament se echan las manos a la cabeza".

"Venimos a denunciar esta situación de injusticia en la vigilia de un juicio que será esencialmente político, como es esta causa, que es una represión hacia la disidencia vestida de causa judicial", ha añadido el letrado.

Sobre la distensión entre gobiernos tras la reunión del jueves entre Pedro Sánchez y Quim Torra, Cuevillas ha señalado que "no tiene necesariamente que favorecer al juicio porque una vez la maquinaria judicial se pone en marcha, funciona independiente y, por lo tanto, el Supremo y la Fiscalía ya llevan su propia dinámica y no creo que le afecte la actitud del Gobierno, y menos la de Pedro Sánchez, con el que no creo que tengan demasiada sintonía".