Forcadell llama a defender siempre la "república catalana, especialmente este 11 de septiembre"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llamado este miércoles a defender y luchar siempre por la "república catalana, especialmente y también este 11 de septiembre", día en el que se celebra la Diada.

"Lo tenemos que hacer siempre, cada día, pero especialmente y también este 11 de septiembre. Os deseamos una buena Diada, y esperamos que la próxima podamos compartirla con vosotros", ha afirmado en un mensaje grabado acompañada de la exconsellera Dolors Bassa, tras un encuentro virtual con 400 militantes de ERC.

Bassa también ha pedido actuar con "convicción y firmeza", además de reclamar la libertad de todos los presos independentistas.

"No hay día en el que no pensemos en los compañeros que están encarcelados, que sufren esta injusticia. Como veis en nosotras, no depende de la justicia, depende del juez que te toca", ha sostenido.

Según Forcadell, no han dudado nunca de sus posiciones "pese a la dureza de la sentencia, pese a la injusticia de la prisión, y pese a los momentos difíciles" que han pasado.

"Cada día nos sentimos más feministas y republicanas", ha defendido la expresidenta del Parlament, que ha emplazado a avanzar en la lucha feminista, por el bienestar social y para poner a las personas en el centro de la vida.

Por ello, Bassa ha insistido en exigir al Gobierno "que dice que es el más progresista de la historia" que tire adelante la seguridad jurídica de un permiso retribuido para todos los padres y madres que tengan hijos que deban hacer cuarentena por la Covid-19.