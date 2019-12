Forcadell ve "ganadora" la estrategia de ERC y cree que la anterior no lo era

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell considera que ERC apuesta por una estrategia "ganadora", que debe permitir "avanzar hacia la independencia", y ve "demostrado" que la estrategia seguida hasta el momento no lo era.

En una entrevista que publica este domingo el diario Ara, Forcadell responde así a la pregunta de qué le parecía que ERC hubiera enfriado su apuesta por una vía unilateral hacia la independencia.

Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición, y que cumple condena en El Catllar (Tarragona), confiesa en la entrevista que no pensaba que entraría en prisión.

"Cuando tomamos decisiones no lo sabíamos ni nos lo planteábamos. Hicimos lo que creímos que teníamos que hacer. Infravaloramos al Estado e hicimos una mala lectura de la realidad", asegura Forcadell.

A la pregunta de si se hicieron bien las cosas, Forcadell concluye que "es evidente que no se hicieron bien, porque si no -afirma-, no estaríamos en prisión ni en el exilio".

"¿Lo podíamos hacer mejor?", se pregunta Forcadell, y acto seguido añade: "Sí, ahora sabemos cosas que entonces yo no sabía. Estoy convencida de que estoy aquí porque fui presidenta de la ANC. Si no, estaría en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con mis compañeros".

En cuanto a la clasificación penitenciaria de segundo grado que se le propone, apunta: "Lo que quiero es encontrar la manera más rápida de salir. Cualquier manera es buena para salir y yo quiero el mismo trato que el resto de presos".

Asimismo, Forcadell apunta que ve "muy poco factible" que haya una ley de amnistía y que "tampoco" ve "factible" un indulto.

Respecto a la Assemblea Nacional Catalana, asegura que le gustaría que "volviera a los orígenes, que fuera el lugar de encuentro de todas las sensibilidades del independentismo", y avala la estrategia seguida por ERC.

"ERC ha adaptado la estrategia a las circunstancias para poder conseguir el mismo objetivo que ha defendido siempre: la independencia y la República Catalana", asegura Forcadell, que se pregunta: "¿Quién puede estar en contra de una mesa de diálogo? Esquerra siempre ha estado a favor del diálogo, porque es la manera de avanzar".