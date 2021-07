Forcadell y Bassa defienden mesa de diálogo al margen remodelación Gobierno

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, que fueron recientemente indultadas por el Gobierno, han defendido este sábado la vigencia de la mesa de diálogo al margen de cómo acabe la remodelación del Gobierno que ultima Pedro Sánchez.

Ambas han participado en la asamblea nacional de mujeres que ERC celebra en Tàrrega (Lleida), en la cual la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha participado de forma telemática desde Suiza.

Preguntada por la remodelación del Ejecutivo español, Forcadell ha asegurado que desconocía si los nuevos integrantes del Gobierno "pueden o no contribuir a mejorar las relaciones con Cataluña". "Hasta que no sepamos los cambios no lo podremos decir", ha dicho.

En cualquier caso, Forcadell ha insistido en defender en la mesa de diálogo con el Gobierno la "amnistía y la autodeterminación" de Cataluña, y ha dicho que confía en que "se llegue a un acuerdo".

En la misma línea se ha pronunciado la exconsellera Dolors Bassa, que ha añadido: "Hemos de continuar en la mesa de diálogo haya quien haya al otro lado", defendiendo la "amnistía y derecho de autodeterminación", ha dicho.

Bassa ha quitado hierro a la remodelación del ejecutivo y ha comentado que "la persona que haya al otro lado no tiene más interés que ser el representante" del Estado, pero ha destacado que lo importante de ahora es que el Gobierno dé a conocer sus propuestas respecto al futuro político de Cataluña.

Tanto Forcadell como Bassa han destacado la defensa del feminismo por parte de ERC y también desde el Govern. EFE

