Foment del Treball impulsa un espacio de colaboración tecnológica entre Barcelona y Lisboa

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha participado en la reunión 'Bridging the Tech Gap: Empowering Collaboration between Lisbon and Barcelona', que pretende impulsar la creación de un espacio de colaboración tecnológica entre Barcelona y Lisboa.

En la reunión también ha estado presente el ministro de Economía y del Mar del gobierno portugués, António Costa Silva, además del presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, Antonio Calçada de Sá, entre otros.

Sánchez Llibre ha destacado que ambas ciudades están "hermanadas" y son atractivas por el talento y la innovación, y ha puesto en valor ambos ecosistemas de emprendimiento, innovación y talento, que suman inversiones por valor de 300 millones de euros y 35.000 puestos de trabajo.

"Este espacio de innovación debe servir para ser líderes a nivel mundial, adelantándonos a las tendencias del mercado", ha explicado Sánchez Llibre, que ha añadido que permitirá potenciar sectores tractores de la economía como el industrial, el financiero, la salud, el turístico, la distribución o la alimentación, entre otros.

Costa Silva ha señalado el proceso de transformación digital de la economía en todo el mundo y ha apuntado que Lisboa y Barcelona son "enclaves atractivos" para la innovación.