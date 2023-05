El Fogasa pagará las indemnizaciones a extrabajadores de Alu Ibérica en A Coruña, que reclaman una "salida industrial"

Han protagonizado una nueva movilización para exigir que las administraciones cumplan "sus promesas de recolocación"

El expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha anunciado que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha confirmado este jueves el pago de las indemnizaciones a la plantilla de la empresa.

No obstante, el representante ha asegurado que "no es ninguna buena noticia". "Es una situación precaria y crítica, nuestro objetivo no es cobrar de Fogasa sino tener una salida industrial para la planta y empleo", ha asegurado.

Lo ha hecho en una movilización bajo el lema 'Alcoa, Gobierno, Xunta, cumplid' en la que han cortado el tráfico en la calle Juan Flórez frente a la sede de la administración concursal, en A Coruña.

Ha sido para exigir a las administraciones que cumplan "con las promesas de recolocación" a los antiguos empleados y "de buscar una salida industrial de la planta".

En cuanto a las indemnizaciones, ha concretado que las cantidades económicas serían "las mínimas legales", 20 días por año trabajado. "Esto sería para aguantar algo más de tiempo luchando y reivindicando soluciones", ha insistido. En este sentido, Corbacho ha recordado que este miércoles se cumplió un año del despido de los trabajadores y "la gente está acabando el paro".

ADMINISTRACIONES

"Un año continuado de mentiras por parte de las administraciones", en alusión tanto a la Xunta como al Gobierno central las cuales, en su opinión, se encuentran "desaparecidas completamente de una solución de empleo industrial".

Sobre la situación actual, ha dicho que "puede haber alguna oferta por la planta de algún grupo industrial", pero ha asegurado no tener "conocimiento de los pormenores de esa propuesta".

Por este motivo, según ha explicado, se han concentrado este jueves ante la sede del administrador concursal. "Esperamos que se retome la buena comunicación que tiene que haber en estos casos porque la información es nula y no tenemos apenas comunicación alguna con él".

AYUDAS DE FORMACIÓN UE

En relación a las ayudas de 1,2 millones de euros concedidas este martes por la Eurocámara para recolocar los despedidos en Galicia por Alu Ibérica, el expresidente del comité de empresa ha manifestado que "no son la salida óptima que prometieron" las administraciones.

Corbacho ha insistido en que lo es un proyecto industrial "que mantuviese el nivel y la calidad de empleo que había en la planta de Alu Ibérica de A Coruña".