'Flor de vino', obra ganadora de 'El Rioja y los 5 Sentidos' que anuncia una nueva categoría para la próxima edición

La exposición, que se puede ver en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced y será itinerante, recoge 40 fotografías de 338 presentadas

La imagen 'Flor de vino' de Jonatan Narro ha sido la obra ganadora de la XXV edición del concurso 'El Rioja y los 5 Sentidos'. Una imagen que ya se puede ver en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced (Logroño) hasta el próximo 24 de febrero, junto a otras 39 seleccionadas. El tradicional concurso contará, además, con un nuevo premio para la próxima edición dedicado a la denominación de origen.

Por su parte, el segundo premio ha recaído en la obra 'Sinfonía de Zarcillos' de Vladimiro García (900 euros) y el tercero (500 euros) para 'El descube' de Juan Miguel Ortuño. Además, el premio especial 'Producto Riojano' ha ido para Ángel Benito Zapata (dotado también con 500 euros) por su obra 'El vino y la nuez'.

Así lo han anunciado este jueves el director general de Desarrollo Rural, David Martín, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, durante la inauguración de la exposición. Precisamente, Martín ha explicado que ésta es "una edición especial para nosotros porque conmemoramos 25 años de dedicación a la promoción del Rioja, de su patrimonio, de su paisaje y de su singularidad".

"Son 25 años en los que queremos agradecer al personal que ha hecho posible llegar hasta aquí, sobre todo a los técnicos que año tras año se empeñan en que sea un concurso de calidad".

Además, como ha adelantado, "estamos trabajando en hacer también alguna actuación especial" para conmemorar estas 'bodas de plata' "como una exposición conmemorativa o una publicación".

UN CONCURSO QUE ES "PARTE DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL"

Por su parte, Carlos Fuentes ha querido felicitar "sobre todo al Gobierno de La Rioja por esta iniciativa y que nos deje colaborar y participar en esta edición del concurso. Es un concurso que ya forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural".

En esta ocasión se han presentado 338 fotografías de varios países y fundamentalmente españolas, de casi todas las comunidades autónomas.

Hay imágenes, sobre todo, de Argentina, México y Brasil y también de países europeos como Italia y Portugal, "países que tienen relación vinícola porque, al fin y al cabo, el mundo de la cultura del vino es algo global".

De esas 338, 40 están en la sala logroñesa en donde podremos ver "paisajes de La Rioja, pero también de otras ccaa que nos retratan a nuestra cultura, a lo que somos nosotros". Posteriormente, la muestra irá itinerando por diferentes municipios riojanos.

"Hay fotografías hechas con macros, fotografías de paisajes, algunas con dron... Imágenes que trascienden y que parecen obras pictóricas", ha afirmado.

En las imágenes ganadoras de este año "hay una participación y una representación, sobre todo, de temas relacionados con la elaboración del vino".

IMÁGENES GANADORAS

La imagen 'Flor de Vino' ha sido la fotografía ganadora de esta edición realizada por Jonatan Narro. Como ha explicado el autor "es una foto en la que se pretende mostrar el proceso de elaboración del vino". Es "una parte poco conocida, un remontador visto desde arriba. O en otras palabras, la parte superior de un depósito de vino en plena vendimia; vino en movimiento".

Por su parte, Vladimiro García ha recibido el segundo premio con su foto 'Sinfonía de Zarcillos'. Como ha indicado, "a mí me gusta que la fotografía vaya un poco más allá, que ayude a evocar cosas diferentes. En esta edición he presentado una imagen que son varias fotos en una". En un paseo por los viñedos "se me ocurrió la idea y en varias visitas fui acumulando fotos para conseguir el resultado final. Es una obra digital más que una fotografía".

Finalmente, Ángel Benito Zapata ha obtenido el premio al 'Producto riojano' con una imagen "que es un montaje, con una copa, unas nueces y una bodega al fondo".