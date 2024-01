Fitur.-Turismo.- Tío Pepe Festival confirma a Sidecars y José Mercé como últimos confirmados del verano

El grupo madrileño Sidecars, el artista flamenco José Mercé con un homenaje a Manuel Alejandro, y cantaor jerezano Jesús Méndez son las últimas confirmaciones del Tío Pepe Festival, que se celebra en verano en las instalaciones que Bodegas González Byass tiene en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que han sido anunciadas en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, este jueves en Madrid.

Además, este año Renfe ha renovado su acuerdo con esta compañía para convertirse en "tren oficial" de la décima edición del Tío Pepe Festival, como ha apuntado la organización de este evento en una nota.

Sidecars llegará al Tío Pepe Festival el 8 de agosto para celebrar sus 18 años como banda con el lanzamiento de 'Hasta que cierro los ojos', un nuevo sencillo de pop que anticipa su inminente gira. Formado por Juancho, Gerbass y Ruly, el trío madrileño se distingue por su frescura interpretativa, el atractivo de sus canciones y su conexión con el público. En estos 18 años, han consolidado un estilo que los posiciona como referentes indispensables del pop español, como ha reseñado la organización.

Durante el acto de presentación en el pabellón de Andalucía de Fitur, José Mercé ha anunciado que el próximo 4 de agosto llevará su nuevo espectáculo a las Bodegas González Byass, un concierto que será un homenaje al también jerezano y prolífico compositor, Manuel Alejandro.

Con una trayectoria en la que suma 19 álbumes desde 1968, José Mercé destaca como una figura prominente en el mundo del flamenco. A través de la fusión de la esencia del cante con versiones de otros artistas, ha obtenido reconocimiento a nivel internacional. Descendiente de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto 'Sordera', su carrera alcanzó su punto culminante con el lanzamiento del álbum 'Del amanecer' en 1998. Desde entonces ha vendido más de un millón de discos difundiendo "la autenticidad" del flamenco a audiencias masivas durante décadas.

El 4 de agosto, regresa a su tierra natal y al festival para presentar su último espectáculo en la Bodega Las Copas, prometiendo una noche "mágica e inolvidable, llena de flamenco y pureza, que quedará en la memoria de todos los presentes".

Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo en Jerez de González Byass, ha compartido su entusiasmo por cumplir diez años de Tío Pepe Festival, un evento que como ha recordado "nació para dar respuesta cultural al verano en Andalucía" y que ha ido consolidándose y creciendo a lo largo de estos diez años "gracias a la búsqueda constante por ofrecer lo mejor de nosotros a quien viene a veranear a la bodega".

"Tío Pepe Festival da valor a lo auténtico, a nuestras tradiciones y costumbres en un entorno mágico que ha sabido guardar y conservar su pureza hasta llegar a crear con el paso de estos años, un estilo de vida que define nuestra forma de ser y sentir, nuestra identidad", ha añadido Vergara.

Con estas confirmaciones, donde también se incluye en cantaor jerezano Jesús Méndez en el ciclo 'Solera y Compás', el festival de verano de González Byass suma una veintena de artistas entre los que están Ana Mena, Raphael, Take That, Miguel Poveda, God Save The Queen, La Oreja de Van Gogh, Amaral, India Martínez, un homenaje a Abba, Santiago Auserón, Nil Moliner o Los Secretos.

RENFE, TREN OFICIAL DEL TÍO PEPE FESTIVAL

De otro lado, Renfe se convertirá nuevamente en el "tren oficial" del Tío Pepe Festival. Ambas empresas renovarán su acuerdo de colaboración para promocionar los viajes en tren a este festival. De hecho, Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo de González Byass, y Javier Pérez, director de Área de Negocio de Alta Velocidad, han firmado este jueves este convenio en Fitur.

Con el firme propósito de fomentar la participación en el evento, Renfe llevará la esencia de Tío Pepe Festival a bordo de los trenes Madrid-Cádiz y Madrid- Sevilla. La compañía proyectará un vídeo promocional del festival, sumado a la tematización de los reposacabezas de estos trenes con la identidad visual del evento.

Este enfoque no solo busca incentivar los viajes en tren hacia Jerez, sino también informar a los pasajeros acerca de las ventajas del programa Más Renfe, que recompensa la lealtad del cliente y mejora su experiencia de viaje.

A su vez, Tío Pepe Festival contribuirá a la visibilidad de Renfe a través de su programa de actividades y eventos 'Veranea en la bodega 2024'.