Fitur.- PSOE anima al PP a acordarse del turismo de interior y a vender la belleza de la Almería rural en Fitur

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel Ruiz del Real, ha animado al equipo de Gobierno del PP a acordarse del mundo rural y de los municipios del interior de la provincia y a vender la "belleza" de estos lugares, "que son también de Almería" en la próxima edición de la Feria internacional de Turismo, Fitur, ya que en esta edición no se ha hecho.

Según ha explicado el dirigente socialista en una nota de prensa, la Diputación "ha perdido una oportunidad de oro para coordinar una campaña de turismo de interior" en un escaparate tan consagrado y reconocido para el sector como es la feria de Madrid que se acaba de clausurar. Para el PSOE, debería de haber mostrado que "Almería tiene unos pueblos y paisajes en su interior que son también dignos de visitar con independencia de los enclaves de sol y playa".

Precisamente, según ha observado, hay muchos municipios que, por su modesto presupuesto, no han acudido a Fitur a exhibir sus encantos a un expositor en el que ha vuelto a sobresalir el sol y la playa. "De estos destinos nos sentimos orgullosos, pero también de los del interior que son, habitualmente, los olvidados por el PP en esta y otras ferias de turismo", ha insistido. Ha recordado que "si desde las administraciones se quiere acabar con el turismo estacional, qué mejor manera de hacerlo hubiera sido vender en Madrid más espacios y lugares que visitar en otras épocas del año".

Al mismo tiempo, considera que la campaña de turismo rural hubiera sido útil para contribuir a paliar el fenómeno de despoblación que sufren, en sumayoría, los municipios del interior de la provincia. "Si se incentiva el turismo en estas zonas se creará riqueza y empleo y, entonces, no será Diputación quien tenga que poner ningún bar, como decía el presidente en su discurso de toma de posesión, sino que serán los emprendedores quienes creen sus propios negocios porque tendrán clientela".

Además, Ruiz del Real cree que la Junta de Andalucía, la administración que gestiona el expositor de Andalucía que acoge a los diferentes municipios y diputaciones en Fitur, no ha acertado con el diseño del stand. "El espacio era lúgubre, oscuro y no invitaba a ser visitado, además de que las salas eran pequeñas, cerradas y estaban mal distribuidas, de tal modo que se producían varias presentaciones al mismo tiempo de Almería en espacios que no estaban cerca fomentando la contraprogramación", ha descrito.

También ha asegurado que el "descontento" en la organización ha sido "generalizado" entre los alcaldes y alcaldesas que han acudido a Fitur, también del PP.