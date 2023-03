La Fiscalía, a Serret: "No acusamos por ideas, sino por desobedecer al TC"

La fiscal Neus Pujal ha replicado a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, que no la acusa por "sus pensamientos e ideas", sino por su "obstinada desobediencia" al Constitucional, y ha advertido de que debatir sus resoluciones conduciría al "caos" y atentaría contra el "contrato social".

En su informe final en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Serret por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al facilitar el 1-O, Pujal ha avisado de que evitaría "hacer electoralismo" y limitaría su intervención a "términos jurídicos".

El informe de la fiscal ha ido dirigido a desacreditar los argumentos esgrimidos por Serret en su alegato ante el tribunal, en el que ha aducido que al permitir el referéndum unilateral del 1-O obedeció el "mandato democrático" del Parlament frente al Constitucional y ha proclamado su derecho a defender el proyecto político independentista y republicano.

"Aquí no se están criminalizando ideas ni ningún proyecto político", ha mantenido Pujal, tras recordar que por el 1-O "no se ha sentado en el banquillo a ninguna persona que votara en el referéndum. No intentemos desviar lo que no es", ha añadido.

Según Pujal, cuando una autoridad recibe un requerimiento del Constitucional "no se prevé que medite sobre si debe ponderar derechos" o si tiene "más importancia" un requerimiento el TC o un "supuesto mandato democrático".

"Si todas las decisiones tuvieran que ser sometidas a debates internos, imaginemos el caos", ha opinado Pujal, que cree que de someterse a procesos de "ponderación" las resoluciones de los tribunales se regresaría a "una época anterior al contrato social".

DESOBEDIENCIA REITERADA, CONTUMAZ Y CONSCIENTE

Por su parte, la Abogacía del Estado ha sostenido, al igual que la Fiscalía, que Serret omitió de forma "reiterada, contumaz, voluntaria y consciente" los requerimientos del Tribunal Constitucional y ha remarcado que lo único que se juzga es esta presunta desobediencia, pero no las ideas políticas".

La letrada de la Abogacía del Estado ha resaltado que Serret recibió cinco requerimientos del TC y que, pese a ello, los "omitió" y aprobó medidas como del decreto del Govern sobre el referéndum del 1-O, por lo que el tribunal la debe condenar.

Desde la acusación popular ejercida por Vox, el abogado Juan Cremades ha explicado que piden para Serret un año y ocho meses de inhabilitación porque es la misma condena que el Supremo impuso a los tres exconsellers del "procés" que no fueron condenados ni por sedición ni por malversación -Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- y porque, aunque se entregó en 2021 al Supremo, no se le pueden aplicar atenuantes ya que estuvo tres años fugada.

"La existencia de un supuesto mandato popular o del Parlament no faculta a los miembros de un gobierno a saltarse la ley o resoluciones judiciales. Si quería la independencia, debería haber acudido a los mecanismos constitucionales", ha indicado Cremades, que ha insistido que en este caso no se juzga la convocatoria de un referéndum sino la desobediencia a resoluciones y mandatos del TC.

LA DEFENSA: SERRET OBEDECIÓ UN MANDATO PARLAMENTARIO

Por el contrario, el abogado de Serret, Iñigo Iruin, ha alegado que la consellera, que en 2017 no era diputada, ante un "conflicto de intereses" entre obedecer al TC o al Parlament, optó por el "inequívoco mandato parlamentario" para convocar el 1-O, ya que era "imperativo", en un contexto en que había una "mayoría social" a favor del referéndum.

Según Iruin, la legitimidad democrática de un referéndum era "incuestionable, inequívoca y palmaria", por lo que la consellera "no tuvo duda alguna" de que su actuación no era contraria a derecho, puesto que cumplía con "lo ordenado por el Parlament".

Además, ha indicado que el TC, tras la reforma del 2015, pasó a dotarse de poderes ejecutivos, "bajó a la arena ejecutiva" y se le "arrastró al campo de la actuación política".

Asimismo, ha remarcado que Serret entendió que convocar un referéndum de autodeterminación ya no estaba prohibido, porque se había despenalizado, por lo que en este caso se ha producido una "crisis constitucional" derivada de un conflicto para determinar dónde radica la soberanía.

"Serret no oculta lo que hizo, no ha venido a disimular, desinflamar, atenuar o amortiguar lo que hizo", ha indicado el abogado, que ha advertido de que el artículo de desobediencia que le atribuyen a la acusada, el 410 del código penal, es una "reliquia decimonónica" que castiga las desobediencias de un funcionario respecto a su superior jerárquico.

Por este motivo, ha cuestionado si la relación entre el TC y una autoridad como una consellera es de "subordinación" y "jerarquía". "Esta parte entiende que no", ha zanjado.