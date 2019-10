Fiscalía no recurrirá las absoluciones por la "procesión del coño insumiso"

La Fiscalía de Sevilla no recurrirá la absolución de las tres mujeres enjuiciadas por su participación en la "procesión del coño insumiso", en la que portaron una vagina de látex de grandes dimensiones, una sentencia que se basó en que su intención no era ofender los sentimientos religiosos.

Según han informado fuentes del Ministerio Público a Efe, la fiscal del caso está conforme con el fallo del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, a pesar de que en el juicio solicitó una multa de 3.000 euros para A.A.T., O.L.C. y R.B.M. por un delito contra los sentimientos religiosos.

La Asociación de Abogados Cristianos, que ejerció la acusación particular y pidió para cada acusada un año de cárcel y una multa de 3.600 euros, ya anunció el mismo día de la vista, el pasado 3 de octubre, que sí recurriría la sentencia ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

En su sentencia, el juez de lo Penal absolvió a las acusadas "aun no compartiendo ni las formas ni el modo de encauzar sus legítimas protestas".

El magistrado David Candilejo expuso como hechos probados que la vagina de látex portada el 1 de mayo de 2014 emulaba la imagen de la Virgen María y que las participantes "efectuaron varias proclamas", como "la Virgen María también abortaría" o "vamos a quemar la Conferencia Episcopal", aunque este último no se pudo imputar a ninguna persona.

También recordó que en esas fechas "existía un intenso debate social sobre el contenido del proyecto sobre la reforma de la regulación del aborto".

Según la sentencia, las acusadas "participaron en una actividad de protesta que puede gustar o no, que puede ser considerada como una mamarrachada o no, que puede ser compartida o no, pero dicha actividad, absolutamente prescindible y gratuita en sus formas, tenía igualmente una finalidad concreta", la "protesta incardinada (...) en el intenso debate social" sobre esa ley del aborto.