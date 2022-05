La Fiscalía pide 3 años para hombre que hizo proclamas antisemitas el 12-O

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona pide 3 años de prisión para un hombre que hizo proclamas antisemitas el pasado 12 de octubre, y que se le imponga una pena de inhabilitación especial para ejercer profesionalmente en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre superior en 5 años a la condena de cárcel.

En su escrito de acusación, el Servicio de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona sostiene que el 12 de octubre de 2021 el imputado, I.P.F., que participaba en la manifestación convocada por la extrema derecha con motivo del Día de la Hispanidad, profirió de "forma reiterada y a viva voz cánticos antisemitas".

"Muerte a los judíos", "mata judíos" y "muerte a Israel" son algunas de las expresiones que, según la Fiscalía, lanzó el acusado durante la manifestación, a las que se sumaron un número indeterminado de asistentes más jóvenes que el procesado, y que no pudieron ser identificados por la policía.

Estas proclamas vertidas por el acusado por su "animadversión" a los judíos y a Israel, subraya la Fiscalía de Delitos de Odio en su escrito, "instigaban de forma clara y nítida a despertar entre los asistentes sentimientos de violencia, odio u hostilidad contra la comunidad judía".

La Fiscalía señala que el acusado no cesó en su empeño de lanzar estas proclamas antisemitas hasta que fue interceptado por efectivos de los Mossos d'Esquadra.

Por estos hechos, la Fiscalía de Delitos de Odio acusa a este hombre de un delito contra el ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, y pide que se le imponga una pena de tres años de prisión.

Además, solicita 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior en 5 años al tiempo de cárcel que efectivamente se le imponga.

La manifestación del 12 de octubre de 2021 en la que participó el acusado había sido convocada por la formación política "Democracia Nacional" y durante el recorrido, subraya la Fiscalía en su escrito, los asistentes corearon diferentes cánticos con expresiones como "fuera rojos", "Hitler", "Viva Franco" o "no, no MENAS no", en referencia a los menores extranjeros no acompañados.