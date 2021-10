Fiscalía pide 14 años de cárcel para el principal acusado del caso 'Germán'

Los otros tres procesados se enfrentan a 12 años de prisión

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 14 años de prisión para el principal acusado del caso 'Germán', por la agresión a un camarero de Gijón, Germán Fernández, en julio de 2017, al que le quedaron graves secuelas, y 12 años de cárcel para los otros tres procesados.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, en el ataque también resultó herido otro joven, amigo del primero. La vista oral comenzará este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincia con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

Las sesiones restantes se celebrarán, salvo modificación, los días 21 22, 27, 28 y 29 de octubre, y los días 3 y 4 de noviembre. Los arrestados son un joven de Marruecos (1998), dos de Gijón (1996 y 1997) y otro de Laviana (1998).

De acuerdo al relato fiscal, los procesados, que formaban un grupo consolidado de amigos, denominándose a sí mismos 'La Manada', coincidieron en la madrugada del día 14 de julio de 2017 en un pub de la calle Marqués de San Esteban, de Gijón, con otro grupo formado, entre otros, por tres jóvenes.

"Llevados por un ánimo común de mera diversión", según la Fiscalía, los procesados comenzaron a provocar a los jóvenes, generando un nimio incidente, en el que el procesado principal se interpuso en el camino de uno de los jóvenes del otro grupo, impidiéndole el paso, por lo que este le empujó, cogiéndole por el cuello.

El procesado, con esta excusa, comenzó a incitar a ese joven, amigo de Germán, para que peleasen, invitándole a "liarla fuera", y diciéndole "pégame, pégame, que ya chuparás luego".

A pesar de que los jóvenes intentaron ignorarles, los procesados continuaron hostigándoles hasta que, ya en la calle Marqués de San Esteban, les agredieron "de forma grupal e indiscriminada, limitando su capacidad de reacción e incluso de huida, prevaliéndose de su número y de sus capacidades físicas por practicar varios de ellos artes marciales de forma habitual".

Así, consiguieron separarlos, burlando de este modo sus intentos de defensa y moviéndose entre un grupo y otro, golpeando dos de los procesados, que esgrimían un cinturón como arma, al primer joven agredido, al que otro de los acusados empujó, tirándole al suelo. Allí, todos los procesados continuaron agrediéndole, propinándole incluso patadas en la cabeza.

Por su parte, un cuarto acusado se abalanzó sobre una de las víctimas, agarrándole de las piernas y tirándole al suelo, impidiendo su participación en apoyo de sus amigos.

En cuanto al camarero agredido, que se hallaba separado de sus amigos, fue rodeado por los procesados que, actuando de común acuerdo y mientras él intentaba cubrirse, le golpearon de forma reiterada, "sin medir las consecuencias de sus actos y con un manifiesto desprecio hacia su integridad física".

Este finalmente recibió por parte de uno de los procesados un golpe brutal en la cabeza que le dejó inconsciente, cayéndose desplomado al suelo. El joven quedó ensangrentado sobre la calzada, por lo que los procesados huyeron en ese momento a la carrera.

A resultas de la agresión, Germán sufrió hematoma subdural laminar, hematomas subdurales bilaterales; edema cerebral; fractura de la escama del occipital con extensión al agujero magno; fractura transversal del peñasco derecho; fractura lineal del techo de la órbita derecha sin herniación del contenido orbitario; contusiones hemorrágicas frontales bilaterales asociadas a edema y malacia de sustancia blanca frontal; lesiones de cuerpo calloso en su región posterior sugerentes de lesión axonal difusa; hemiparesia izquierda; tetraparesia con déficit de control de tronco y movimientos atáxicos.

Este precisó tratamiento consistente en cuatro intervenciones quirúrgicas de craniectomía descompresiva y traqueostomía percutánea, craneoplastia, gastrostomía endoscópica percutánea, así como tratamiento médico farmacológico y rehabilitación, llevados a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias, Clínica Guttmann de Barcelona y en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).

El tiempo de estabilización lesional corresponde a un total de 524 días, de los que 48 fueron en la UCI del HUCA y 432 de hospitalización (78 días en el HUCA, 136 en el Instituto Guttmann y 218 días en el CEADAC). El periodo de días impeditivos sin hospitalización para su trabajo o actividades habituales es de 524 días.

El joven presenta como secuela hemiparesia izquierda en grado moderado y, como secuela de tipo psicológico, síndrome frontal moderado en su rango alto, quedando impedido para vivir de manera independiente y para el ejercicio de cualquier actividad laboral, habiéndosele reconocido una gran invalidez, precisando ayuda de terceros para actos elementales de la vida.

Como secuelas de perjuicio estético presenta: cicatriz neuroquirúrgica coronal alta frontal, cubierta con cuero cabelludo; cicatriz de la traqueostomía en cara anterior del cuello de 2,1 cm; cicatriz de la gastrostomía endoscópica percutánea en región epigástrica de 1,5 cm de diámetro.

Germán, que tenía 24 años en el momento de los hechos y que trabajaba de forma estable como camarero, convive con su madre, que se encarga de su cuidado.

El amigo que resultó también lesionado sufrió herida incisa occipital, herida incisa en pabellón auricular derecho, herida incisa en labio inferior, contusiones frontales y pérdida del borde dental de la pieza 11, precisando para su curación de tratamiento quirúrgicoconsistente en sutura de las heridas con posterior retirada de puntos, sanando en 10 días de los que 1 estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales, quedando como secuela rotura del borde incisal de la pieza 11.

No consta que el tercer joven de este grupo de amigos, que no presentó denuncia, sufriera lesiones a consecuencia del maltrato sufrido. No obstante, se considera que en todo caso no hubieran precisado más de una asistencia facultativa.

La Fiscalía considera que los hechos, por los que responderían los cuatro procesados, son constitutivos de un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, en relación con los artículos 57.1, 48.2º y 3º del mismo cuerpo legal, perpetrado en Germán, y de un delito de lesiones cualificado por grave enfermedad psíquica del artículo 149.1 del Código Penal, en relación con los artículos 57.1, 48.2ºy 3º del mismo cuerpo legal, perpetrado en su amigo.

Concurre en todos los procesados, respecto de ambos delitos, la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Además de la pena de cárcel, se les pide prohibición de aproximación a las víctimas, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con ellos, por cualquier medio.

En cuanto al acusado principal, la Fiscalía interesa su expulsión del territorio nacional, tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se le imponga.

En cuanto a la responsabilidad civil, los procesados indemnizaránconjunta y solidariamente al amigo de Germán con 420 euros por las lesiones sufridas y con 2.000 euros por los gastos de tratamiento odontológico.

En el caso de Germán, pide que los acusados le indemnicen con 40.160 euros por el tiempo invertido en la sanidad de sus lesiones y con 750.000 euros por las secuelas, físicas y morales sufridas, así como en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de tratamiento asumidos y no sufragados por la seguridad social; al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados, todo ello más los intereses legales correspondientes.