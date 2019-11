Fiscalía se opone a entregar a Venezuela al manifestante acusado de prender fuego a otro en una protesta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto este miércoles a la extradición a Venezuela de Enzo Franchini, un joven reclamado por su presunta participación en la muerte de otro que fue apuñalado y quemado vivo durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2017, porque la documentación remitida por aquel país no describe ninguna conducta delictiva directamente imputable a él.

Así lo ha expresado el fiscal durante la vista de extradición celebrada ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal que habrá de decidir si entrega a Franchini, cuya defensa se opone asimismo a la extradición por entender que es inocente y en la reclamación subyace una motivación política ya que era parte de un grupo opositor denominado La Resistencia contra el gobierno venezolano.

Él mismo ha reconocido su participación en ese movimiento, no así en la muerte del joven. "Conozco los hechos, pero no los reconozco", ha declarado a preguntas de su letrado, para incidir en el grupo en el que militaba se dedicaba a organizar "protestas pacíficas" y defender que habiéndose significado de este modo, la reclamación sólo puede tener un móvil político.

En relación a este asunto, la Fiscalía ha matizado que "el hecho de estar participando en una manifestación de oposición al régimen político que gobierna Venezuela no significa que pueda constituir una salvaguarda que declare la impunidad de cualquier actividad delictiva" que se desarrolle en ese contexto, pues se trataría en todo caso de un "delito común".

El Ministerio Público considera así que la razón para denegar la entrega no está en la motivación política o no de la reclamación, sino en el contenido de la misma, pues "cuando se hace el relato de los hechos no se describe una conducta participativa directa" y "se hace un resumen de la investigación llevando a indicios criminales de este señor sin ninguna imputación concreta". "Con un escrito de acusación así, en España, por estos hechos, la sentencia sería absolutoria", ha zanjado el fiscal Marcelo Azcárraga.

Franchini fue detenido el pasado mes de julio en la localidad madrileña de Getafe y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que tramita las solicitudes de extradición. El juez Santiago Pedraz ordenó entonces prisión preventiva a la espera de que Venezuela enviara a España toda la documentación en la que justifica la entrega del joven. Fue puesto en libertad en espera de la celebración de esta vista hace unos días.