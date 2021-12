La Fiscalía no ve motivos para prohibir el homenaje a Parot y otros dos etarras previsto para Nochevieja en Mondragón

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir el homenaje a los etarras Henri Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', y Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe', que SARE --movimiento de apoyo a los presos de ETA-- ha convocado para este viernes en la localidad guipuzcoana de Mondragón, argumentando que aún no se ha cometido delito alguno.

Según fuentes fiscales, el Ministerio Público ha emitido el mismo dictamen que dio a conocer el miércoles sobre otro acto de apoyo a presos etarras convocado por SARE para Nochevieja en Pamplona, cuando expuso que no había motivo para prohibirlo porque en estos momentos no hay una constancia mínima de la comisión de un ilícito penal.

En este sentido, las mismas fuentes recordaron que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.

No obstante, avanzaron que el Ministerio Fiscal solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adopten medidas de vigilancia para comprobar la posible existencia de dichos delitos.

La Fiscalía, conforme a las citadas fuentes, se ha pronunciado de la misma forma respecto al acto convocado por ETXERAT y apoyado por SARE para Nochevieja en la Plaza Sabero Altuve de Mondragon, así como los que este último movimiento vaya a celebrar en dicha localidad en tal fecha, incluido el homenaje a Parot.

También se ha pronunciado igual respecto al acto convocado para el día 8 de enero en Bilbao por SARE, al reunir las mismas características y ser aplicables los mismos fundamentos jurídicos.