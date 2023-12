La Fiscalía mantiene que los registros del 'caso Rato' fueron "idóneos": "Ha habido unos controles judiciales brutales"

Acusa a las defensas de haber puesto "palos en las ruedas de la investigación de manera constante"

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha sostenido este miércoles que las entradas y registros que se produjeron en el marco de la investigación del 'caso Rato' fueron "idóneas" y que en ningún momento los encausados han sufrido indefensión, tal y como argumentaron las defensas el pasado lunes cuando expusieron sus cuestiones previas. "Ha habido unos controles judiciales brutales", ha resaltado.

Así se ha pronunciado el Ministerio Público en respuesta a las defensas durante la tercera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto incremento ilícito del patrimonio del que fuera ministro de Economía Rodrigo Rato.

Para Lorente la mayor parte de las nulidades presentadas por las defensas de los 17 encausados en realidad ya fueron resueltas en autos de la Sección 23 de la Audiencia Provincial a lo largo de la instrucción y por tanto ha sostenido que "el caso ha tenido unos controles judiciales brutales, con doble instancia en cada movimiento que se ha realizado".

"Estamos ante un procedimiento que ha pasado el filtro de la instrucción y de la Sala, hay cientos de autos (...), una brutalidad, cualquier paso ha sido recurrido sistemáticamente, y no se ha ofrecido nada más que una batalla procesal permanente" por las defensas, ha lamentado la fiscal.

NI INDEFENSIÓN NI DILACIONES INDEBIDAS

En este sentido, ha subrayado que el caso es "un auténtico prodigio procesal" y ha puesto el foco en que se ha dado en el caso de Rato, principal investigado, hasta dos escritos de defensa.

Así, también ha negado que se haya producido indefensión, tal y como señalaron algunas de las defensas, dado que "han estado personados desde el minuto primero" y "han tenido la oportunidad de defenderse desde el minuto uno".

Además, Lorente, que ha ido respondiendo a lo largo de la mañana a cada una de las cuestiones planteadas, ha rechazado que se hayan producido dilaciones indebidas porque los investigadores no han parado salvo en el periodo de pandemia: "Lo que ha habido son palos en las ruedas de la investigación de manera constante".

En cuanto a las extralimitaciones sugeridas por las defensas en los registros, "el caballo de batalla" según la fiscal, ha resaltado que el auto habilitante autorizaba la toma de todos los soportes informáticos y ha sostenido que todo se hizo de la manera establecida por la ley, en contra de lo que mantuvo la defensa de Rato. "Entendemos que no ha habido extralimitación ni mucho menos", ha destacado indicando que no hubo hallazgos casuales y que primó "el principio de flagrancia" por lo que se incautaron documentos por conexidad que fueron adicionados a la causa.

Por otro lado, la fiscal se ha referido a la "ingente" documentación que se llevaron los investigadores del despacho Plazas Abogados, persona jurídica imputada en el caso, y que para la defensa supuso una vulneración del secreto profesional porque afectó a datos de clientes que no tenían que ver con la causa.

El Ministerio Público ha reconocido que la aprehensión "fue mucha" pero que no se puede pretender anular ese registro porque lo que no correspondía al caso no se ha utilizado. "Hemos sido muy respetuosos con el tema de los clientes del despacho", ha añadido para negar que se haya dado una extralimitación.

Cabe recordar que Rodrigo Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Anticorrupción solicita para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.